Opel Grandland Electric AWD tra trazione integrale elettrica, fari Intelli-Lux HD e consigli per affrontare ghiaccio, neve e freddo in sicurezza.

Il Opel Grandland Electric AWD si presenta come una proposta adatta ad affrontare la stagione fredda, grazie a una trazione integrale elettrica che lavora con due motori e a un telaio pensato per mantenere il controllo anche su asfalto ghiacciato o coperto di neve. Strade scivolose, nevicate improvvise e visibilità ridotta mettono ogni anno alla prova chi guida, e per questo avere un'auto stabile e prevedibile fa la differenza.

La trazione integrale elettrica distribuisce la coppia su tutte e quattro le ruote grazie ai due motori, con la modalità 4WD che entra in gioco per garantire una presa più solida. Anche l'ESP e il controllo di trazione adottano tarature dedicate alla guida su fondi a bassa aderenza, così la vettura può partire senza forzature e scaricare la potenza a terra in modo graduale. La coppia disponibile in modo immediato raggiunge i 509 Newton metri, un valore che offre una spinta decisa fin dai primi metri.

Il sistema di controllo intelligente della guida lavora insieme al telaio con smorzamento selettivo in frequenza, un dispositivo che regola in modo mirato la risposta delle sospensioni. Il risultato è una ripartizione della forza motrice più precisa, pensata per mantenere il SUV di vertice della gamma stabile sulla carreggiata.

Sul fronte dell'illuminazione, i fari a matrice Intelli-Lux HD, di serie sulla versione Ultimate, offrono un vantaggio notevole nei mesi con giornate corte. Il sistema modula in autonomia la forma dei fasci luminosi, illuminando al meglio la strada senza abbagliare chi procede in senso opposto e anticipando la visione di eventuali ostacoli. Stando ai valori indicati dal costruttore, a 80 chilometri orari la visibilità aumenta di 30-40 metri rispetto a un impianto alogeno o allo xenon tradizionale, un margine che si traduce in circa 1,5 secondi in più per reagire.

La tecnologia, però, non basta da sola: la preparazione dell'auto e il modo di guidare restano decisivi. Il primo controllo riguarda gli pneumatici. Quelli invernali sono indispensabili con temperature basse e su neve o ghiaccio, e conviene verificarne regolarmente pressione e battistrada. In Germania il limite di legge è fissato a 1,6 millimetri, ma per la guida su fondi invernali si consiglia un battistrada di almeno quattro millimetri.

Subito dopo vanno controllati i liquidi e i sistemi di bordo. L'antigelo nel circuito di raffreddamento e nel serbatoio del lavavetri è particolarmente importante in questo periodo, mentre freni, luci e tergicristalli richiedono attenzione. Una crepa sul parabrezza o una perdita di efficacia dei freni possono trasformarsi in un rischio concreto quando il clima si fa rigido.

Prima di mettersi in marcia bisogna eliminare completamente neve e ghiaccio da vetri, specchietti e fanali anteriori e posteriori. Una piccola finestra ricavata in un parabrezza ghiacciato non basta: solo una visuale ampia permette di individuare in tempo pedoni, altri veicoli e ostacoli. Anche il tetto va liberato dalla neve, per evitare che un accumulo scivoli sul cofano o sulle auto che seguono.

Nell'abitacolo i vetri tendono ad appannarsi in fretta, soprattutto quando fuori fa freddo e l'umidità è alta. La climatizzazione automatica aiuta a deumidificare l'aria, e azionarla con regolarità anche d'inverno, insieme alla ventilazione, mantiene i cristalli limpidi e la visuale libera.

Anche lo stile di guida deve adeguarsi. Su neve e ghiaccio è opportuno ridurre la velocità, lasciare più spazio del solito rispetto al veicolo che precede e anticipare ogni manovra. Lo spazio necessario per fermarsi cresce sensibilmente sui fondi scivolosi, quindi sterzate dolci e accelerazioni progressive aiutano a conservare il controllo ed evitano che le ruote slittino inutilmente. Frenate brusche e cambi di corsia non necessari vanno invece evitati.

Il freddo mette alla prova anche la batteria. Nelle vetture a combustione una batteria di avviamento indebolita può creare problemi con il gelo. Chi guida un'auto elettrica deve considerare che, con le basse temperature, l'autonomia reale tende a ridursi, perché la batteria consuma più energia per mantenersi alla temperatura di esercizio. Conviene quindi monitorare il livello di carica, programmare in anticipo le soste di ricarica e attivare il precondizionamento durante la ricarica. Sull'Opel Grandland Electric AWD questa funzione consente di salire a bordo di un abitacolo già riscaldato e di trovare il parabrezza sgombro dal ghiaccio prima di partire.

Per chi programma una vacanza sulla neve in montagna è utile informarsi in anticipo sulle condizioni delle strade e sugli obblighi relativi alle catene da neve, da custodire in un punto facilmente raggiungibile del bagagliaio. Prima dell'acquisto va verificato che la misura scelta sia compatibile con la combinazione di ruote e pneumatici del veicolo. Online è disponibile una gamma completa di catene da neve nel catalogo degli accessori Opel.