Mercedes-Benz GLA elettrica arriva negli showroom italiani dal 27 novembre, con aperture straordinarie il 28 e 29 novembre e ordini per le ibride.

Dopo la World Premiere dello scorso 29 luglio, la nuova Mercedes-Benz GLA elettrica arriva sul mercato italiano. Da venerdì 27 novembre sarà possibile scoprire dal vivo la terza generazione del SUV compatto della Stella negli showroom aderenti, che resteranno aperti anche sabato 28 e domenica 29 novembre per un Open Weekend dedicato a tutte le novità del modello.

La nuova GLA rappresenta un’evoluzione profonda di uno dei bestseller Mercedes-Benz, con un design completamente rinnovato, dimensioni più generose e tecnologie di ultima generazione. Il SUV amplia la famiglia di modelli basati sulla piattaforma MMA, che comprende già GLB, CLA e CLA Shooting Brake.

La gamma elettrica debutta con tre motorizzazioni. La GLA 200 da 165 kW (224 CV) è proposta a partire da 46.972 euro, mentre la GLA 250+ da 200 kW (272 CV) parte da 52.706 euro. Al vertice si colloca la GLA 350 4MATIC da 260 kW (354 CV), con prezzi da 56.036 euro.

Contestualmente all’arrivo delle versioni elettriche in concessionaria, sarà possibile ordinare anche le varianti ibride, il cui debutto è previsto nel corso del primo trimestre del 2027.

Il nuovo design si distingue per proporzioni più sportive e una presenza su strada ancora più incisiva. Per la prima volta nel segmento delle compatte Mercedes-Benz, la versione elettrica introduce l’iconica mascherina del marchio, disponibile anche con illuminazione animata, in linea con il linguaggio stilistico dei modelli di segmento superiore.

La silhouette più bassa, la carreggiata posteriore ampliata, le spalle muscolose e le ruote a filo carrozzeria accentuano il carattere dinamico della vettura. Cresce anche il passo, che guadagna 61 mm e contribuisce a migliorare l’abitabilità per tutti i passeggeri. Il bagagliaio raggiunge una capacità di 410 litri, con un incremento di 70 litri rispetto al modello precedente, mentre le versioni elettriche aggiungono un vano di carico anteriore da 107 litri.

Sul fronte dell’efficienza, la nuova GLA elettrica propone una gamma articolata su tre livelli. La GLA 200 è equipaggiata con una batteria da 58 kWh, mentre GLA 250+ e GLA 350 4MATIC adottano un accumulatore da 85 kWh. L’architettura a 800 volt consente di raggiungere un’autonomia massima di 657 km nel ciclo WLTP e una potenza di ricarica fino a 320 kW. In condizioni ottimali, bastano dieci minuti per recuperare fino a 270 km di autonomia.

Completamente rinnovato anche l’abitacolo, che combina materiali ricercati, comfort e una gestione digitale ancora più intuitiva. Tra le dotazioni distintive figurano il tetto panoramico di serie e l’MBUX Superscreen disponibile a richiesta, con tre display integrati sotto un’unica superficie in vetro.

A bordo debutta inoltre il sistema operativo Mercedes-Benz MB.OS, che introduce un’interazione più naturale e personalizzata grazie all’MBUX Virtual Assistant basato sull’intelligenza artificiale. La navigazione intelligente con Google Maps e i sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione MB.DRIVE completano il pacchetto tecnologico.

La nuova Mercedes-Benz GLA elettrica si prepara così a incontrare il pubblico italiano con un Open Weekend che, dal 27 al 29 novembre, offrirà l’occasione di conoscere da vicino la nuova generazione del SUV compatto della Stella.