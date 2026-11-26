Peugeot rafforza il proprio legame con il cinema nel 2026 e lo fa con Alessandro Borghi, nominato Brand Ambassador del marchio in Italia, e con il progetto "The Lion Takes the Stage". Accanto all'attore, il Leone sostiene la Mostra del Cinema di Venezia e promuove il PEUGEOT Award.

Il nuovo capitolo guarda anche al futuro. Con Keep Rolling 2027, concorso cinematografico realizzato insieme ad AIR3, Associazione Italiana Registi, e Filmland Stories, la casa francese mette a disposizione un contributo di 25.000 euro per aiutare i giovani autori italiani a trasformare un'idea originale in un cortometraggio. Il progetto prevede anche un supporto tecnico e produttivo, e il corto dovrà essere valorizzato nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2027.

Le automobili del Leone sono da decenni presenze riconoscibili sullo schermo, spesso capaci di diventare quasi personaggi a sé. Tra le più celebri c'è la Peugeot 403 Cabriolet guidata dal Tenente Colombo interpretato da Peter Falk, un'auto usurata e poco appariscente che, nel corso della serie, è diventata uno dei simboli più riconoscibili del detective.

Negli anni Ottanta la Peugeot 205 GTI 105 CV è protagonista di un inseguimento nelle strade di Parigi in Subway, film di Luc Besson con un giovanissimo Christopher Lambert. Gli anni Novanta portano invece il marchio nella saga di Taxxi, iniziata nel 1998 a Marsiglia, dove una Peugeot 406 preparata per le corse si trasforma in un taxi dalle prestazioni fuori dal comune. Nel capitolo del 2007 la staffetta passa alla 407, che torna anche nell'ultimo episodio uscito nel 2018.

Sul fronte internazionale spicca Ronin, thriller del 1998 diretto da John Frankenheimer con Robert De Niro e Jean Reno. Nel film la Peugeot 406 3.0 V6 firma un celebre inseguimento parigino, mentre la 605 compare in tre esemplari all'interno di una sequenza d'azione spettacolare.

Anche il cinema italiano ha fatto spazio al Leone. In Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere nel 2016 e interpretato da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis, compaiono le 205 T16 e la 205 GTI 1.9, integrate nell'atmosfera delle corse. Nel gruppo di giovani figuranti c'è anche Kimi Antonelli, oggi campione del mondo di Formula 1, che all'epoca delle riprese aveva appena nove anni. Lo si vede in una scena in cui il personaggio di Accorsi accompagna dei bambini in piscina per un tuffo improvvisato.

Le Peugeot sono presenti anche in televisione. La 504 Coupé del 1971 appare nella serie Rai Questo nostro amore, con Neri Marcorè e Anna Valle, mentre nella fiction francese Cherif i protagonisti viaggiano a bordo di una 504 Coupé V6. Infine Gigi Proietti guida una 504 Cabriolet in Una pallottola nel cuore.

L'apparizione più recente arriva dal film Ferrari, diretto da Michael Mann e uscito nel 2023, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari e Penélope Cruz in quelli di Laura. Ambientata nel 1957, la pellicola racconta una fase decisiva della vita privata e professionale del fondatore di Maranello. In diverse scene Enzo Ferrari si mette al volante di una Peugeot 403 berlina, una scelta che richiama il gusto autentico del Drake verso le vetture francesi. La berlina è già visibile nelle sequenze iniziali girate in Italia, contribuendo a ricostruire l'epoca con cura.