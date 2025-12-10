Connect with us

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Published

Hyundai celebra il quinto anniversario della sua collaborazione con la Healthy Seas Foundation, un partenariato nato nel 2021 e oggi riconosciuto a livello internazionale come modello di tutela ambientale e responsabilità sociale. In cinque anni di attività congiunta, l’iniziativa ha portato alla rimozione di oltre 320 tonnellate di rifiuti marini, tra cui reti da pesca abbandonate e vari tipi di plastica, estendendo la sua azione dall’Europa alla Corea e agli Stati Uniti.

La partnership con Healthy Seas riflette appieno la vision “Progress for Humanity” di Hyundai e rientra nella strategia di Creazione di Valore Condiviso (CSV) dell’azienda, incentrata sui tre pilastri Earth, Hope e Mobility. I primi due pilastri sono alla base delle iniziative sviluppate in questi anni: protezione dell’ambiente e formazione delle nuove generazioni alla consapevolezza ecologica.

Le attività della fondazione prevedono operazioni di pulizia costiera e subacquea che restituiscono vitalità agli ecosistemi marini e valorizzano il ruolo delle comunità locali. Le reti da pesca recuperate vengono rigenerate da Aquafil in filato ECONYL, utilizzato poi per la produzione di componenti sostenibili, come i tappetini delle Hyundai IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE e NEXO destinate al mercato europeo.

Secondo Dongchul Hwang, Vicepresidente e Head of Future Business & Sustainability Group di Hyundai Motor Company, “Siamo orgogliosi di celebrare cinque anni di risultati insieme a Healthy Seas e restiamo pienamente impegnati in questa collaborazione dal grande valore. Insieme non solo stiamo ripristinando gli ecosistemi, ma stiamo anche educando e ispirando le comunità di tutto il mondo a costruire un futuro più sostenibile.”

Tra le operazioni più significative si distinguono le “Ghost Farms”, dedicate alla bonifica degli allevamenti ittici abbandonati che, se lasciati deteriorare, rilasciano plastica e sostanze inquinanti. Grazie a tali interventi, Hyundai e Healthy Seas hanno recuperato interi habitat compromessi, restituendo equilibrio alla biodiversità marina.

Parallelamente, la partnership ha posto forte attenzione all’educazione ambientale. Finora quasi 5.000 studenti in tutto il mondo hanno partecipato a laboratori, workshop e progetti di formazione interattiva. Tra questi spicca il progetto “SVan”, realizzato con la Technical University of Munich: un laboratorio mobile di robotica, ospitato a bordo di una Hyundai STARIA, con cui gli studenti hanno esplorato nuove soluzioni tecnologiche per la tutela degli oceani.

“In questi cinque anni, la nostra collaborazione con Hyundai è diventata un modello olistico di tutela degli oceani, combinando operazioni di pulizia su larga scala, innovazione circolare, collaborazione con le comunità di pescatori ed educazione delle future generazioni. Questa partnership dimostra cosa sia possibile quando industria e organizzazioni ambientaliste lavorano insieme: risultati concreti oggi e un cambiamento significativo per il futuro dei nostri mari.” ha dichiarato Veronika Mikos, Direttrice di Healthy Seas.

L’impegno della casa automobilistica è concreto anche a livello locale. Recentemente, Hyundai Italia e Healthy Seas hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione sulle rive del Lago di Pusiano, in Brianza, coinvolgendo più di cento studenti dell’Istituto Comprensivo G.D. Romagnosi di Carate Brianza in attività di pulizia e percorsi educativi pratici. L’iniziativa ha unito l’esperienza diretta di cura dell’ambiente con momenti di confronto, laboratori e uscite in canoa, consolidando il legame tra educazione e sostenibilità.

Cinque anni di progressi tangibili, una rete globale di collaborazioni e un impegno costante verso il futuro rendono la partnership tra Hyundai e Healthy Seas un simbolo di come innovazione e responsabilità possano procedere insieme. Hyundai conferma così il proprio ruolo di protagonista nella costruzione di un modello di crescita sostenibile, dove il rispetto per la Terra e le persone guida ogni scelta strategica.

