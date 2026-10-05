Hyundai IONIQ 6 N: la sportiva elettrica che ridefinisce la guida ad alte prestazioni

Quando la tecnologia incontra la passione per la performance, nasce una nuova protagonista nel mondo delle auto elettriche sportive: Hyundai IONIQ 6 N. Questa berlina 100% elettrica rappresenta un punto di svolta grazie a un software di controllo sviluppato internamente che porta in abitacolo sensazioni e riferimenti tipici della guida in pista.



Il cuore tecnologico di IONIQ 6 N è il sofisticato software che regola tutti gli aspetti della dinamica, adattando ogni risposta dell'auto allo stile e all'abilità del conducente. Tra le innovazioni emergono soluzioni come N e-Shift, il primo cambio simulato per auto elettriche che riproduce la sensazione di un doppia frizione tradizionale, e N Active Sound+, un sistema acustico che accompagna la guida con colonne sonore dedicate per aumentare il coinvolgimento.



Prestazioni da urlo grazie al powertrain bimotore AWD da 650 CV e 770 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e una velocità massima di 257 km/h. La funzione N Grin Boost offre un surplus di potenza per 10 secondi, mentre N Track Manager permette al pilota di configurare tracciati personalizzati, cronometrare i propri giri e confrontarsi in tempo reale con una ghost car, perfezionando così le proprie abilità.



Particolarmente curate anche le soluzioni per la pista: N Ambient Shift Light sincronizza l'illuminazione interna con la cambiata, offrendo un feedback visivo nell'abitacolo, mentre il telaio e l'aerodinamica, con alettone posteriore a collo di cigno, passaruota allargati e cerchi forgiati da 20 pollici, mantengono l'auto stabile anche alle massime velocità. Gli ammortizzatori a controllo elettronico e il differenziale elettronico e-LSD assicurano precisione e sicurezza in ogni situazione.



Bisogna guidarla: trasmette la stessa fiducia in circuito e su strada ha dichiarato Manfred Harrer, Presidente e Head of Hyundai Motor Group R&D Division.



Tra le funzionalità dedicate alla guida sportiva spiccano anche N Drift Optimizer, che regola l'avvio e l'angolo della derapata adattandosi al livello del conducente e alle condizioni della pista, e N Torque Distribution, che consente di settare il livello di ripartizione della coppia tra i due assi. Il sistema N Pedal accelera invece i trasferimenti di carico in inserimento di curva per una maggiore agilità.



Sul fronte della resistenza, la IONIQ 6 N sfrutta la gestione termica N Battery con circuiti di raffreddamento indipendenti e modalità Drag, Sprint ed Endurance per portare la batteria sempre alla temperatura ottimale. Un potente sistema N Brake Regen consente una frenata rigenerativa fino a 0,6 G, preservando la resistenza dei freni anche nei contesti più estremi, mentre la funzione TPMS Custom permette di adattare la pressione degli pneumatici per l'uso in pista senza rinunciare alla sicurezza.



L'autonomia nel ciclo WLTP arriva a 487 km, mentre la piattaforma a 800 Volt consente la ricarica dal 10 all'80% in appena 18 minuti. Disponibile in Italia in un unico allestimento dal prezzo di 78.000 euro, IONIQ 6 N è stata eletta World Performance Car 2026 ai World Car Awards.





