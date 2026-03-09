Connect with us

Hyundai svela la nuova IONIQ 6 N Line: eleganza elettrica e carattere sportivo

Hyundai rinnova la sua ammiraglia elettrica con l’arrivo della nuova IONIQ 6 N Line, versione aggiornata della grande berlina pensata per i lunghi viaggi che evolve nel design, nei contenuti e nelle prestazioni. L’inedito allestimento N Line rappresenta una svolta per il modello, aggiungendo una connotazione più dinamica e sportiva ispirata al mondo delle vetture ad alte prestazioni della gamma “N”.

Con questa nuova evoluzione, la IONIQ 6 rafforza il proprio posizionamento tra le berline elettriche più efficienti e distintive del mercato. Il design streamliner, già apprezzato per l’aerodinamica d’eccellenza, è stato ulteriormente affinato raggiungendo un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,215. Il frontale ridisegnato e la nuova firma luminosa sottolineano lo slancio e la modernità del modello, mentre la coda adotta un elemento singolo in stile “ducktail” che migliora efficienza e riconoscibilità.

La IONIQ 6 N Line introduce un look più sportivo: paraurti scolpiti, minigonne laterali dedicate, dettagli neri lucidi e cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici 245/40 R20. Gli interni esprimono la stessa vocazione dinamica grazie agli accostamenti tra pelle e Alcantara®, alla pedaliera in metallo e ai contrasti cromatici chiaro-scuro che accentuano l’atmosfera da gran turismo moderna.

All’interno, Hyundai ha rivisto materiali e ergonomia, introducendo una nuova consolle centrale con tasti fisici per un’interazione più intuitiva e mantenendo l’architettura digitale con doppio display da 12,3”. Il volante, derivato da IONIQ 5 N, offre un’impugnatura più sportiva e un feedback diretto, mentre i nuovi pannelli porta completamente morbidi esaltano la percezione di qualità. Anche il sistema di infotainment è stato aggiornato, offrendo le più recenti funzioni di connettività e servizi telematici.

Dal punto di vista tecnico, la nuova batteria da 84 kWh alza ulteriormente l’asticella in termini di autonomia, ora fino a 680 km nel ciclo WLTP per la versione monomotore posteriore (RWD). Restano disponibili anche la configurazione da 63 kWh e quella a due motori (AWD) da 325 CV e 605 Nm, capace di offrire fino a 650 km di autonomia. La piattaforma elettrica E-GMP a 800 Volt consente ricariche ultrarapide dal 10 all’80% in soli 18 minuti, confermando Hyundai tra le case più avanzate nel campo della mobilità a zero emissioni.

Hyundai ribadisce inoltre il suo impegno nella sicurezza e nella tecnologia di bordo. Di serie, la IONIQ 6 include l’intero pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense con frenata autonoma d’emergenza, mantenimento attivo della corsia, cruise control adattivo con funzione Stop&Go e riconoscimento dei limiti di velocità. Non mancano il doppio display da 12,3” con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™, aggiornamenti OTA, Head-Up Display e impianto audio premium BOSE.

Tra le dotazioni più avanzate, spiccano i retrovisori esterni digitali con telecamere ad alta definizione e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni attraverso la batteria dell’auto. Comfort e qualità di guida restano al centro, con sedili a regolazione elettrica, funzione memory, ventilazione e riscaldamento per i posti anteriori e posteriori.

Nel presentare la nuova generazione, “IONIQ 6 è uno dei modelli Hyundai più innovativi e distintivi oggi presenti in gamma, in grado di coniugare al meglio le esigenze di comfort di una berlina elettrica pensata per i lunghi viaggi con un’innata capacità di appagare chi è alla guida” ha dichiarato il Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy. “Con questa evoluzione stilistica e tecnologica consolidiamo un progetto che ha saputo distinguersi per efficienza, autonomia e velocità di ricarica, affiancate a uno stile che permette di distinguersi dalla massa offrendo un prodotto di elevata caratura”.

La nuova IONIQ 6 N Line rappresenta una sintesi tra ingegneria, design e tecnologia. Con il suo stile maturo, le prestazioni di riferimento e un piacere di guida autentico, la grande berlina elettrica di Hyundai consolida il ruolo del marchio tra i protagonisti della mobilità elettrica globale, proponendo una visione di viaggio sostenibile che non rinuncia al carattere e all’emozione.

Hyundai svela la nuova IONIQ 6 N Line: eleganza elettrica e carattere sportivo

