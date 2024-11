I fan dei Pokémon battono il GUINNESS WORLD RECORDS

The Pokémon Company International ha ufficialmente battuto il titolo del GUINNESS WORLD RECORDS per l’unboxing più lungo in diretta grazie all’aiuto di content creators provenienti da tutta Europa.

In una maratona di 24 ore di fila, i creators hanno sbustato più di 1.500 pacchetti e articoli a licenza Pokémon – con centinaia di prodotti scartati e un totale stimato di oltre 20.000 carte svelate nel corso dello streaming. Eleolivieri e Toto96 hanno rappresentato l’Italia, partecipando all’unboxing per 2 ore ed estraendo carte incredibili.

Per celebrare il raggiungimento delle 24 ore, insieme agli appassionati streamer è apparso anche Pikachu, che si è unito a loro per accettare il certificato ufficiale del GUINNESS WORLD RECORDS.

I fan dei Pokémon possono recuperare l’intera giornata di straordinari reveal sul canale Twitch di Pokémon e dovranno restare sintonizzati sui canali dei content creators nelle prossime due settimane per ulteriori giveaway di prodotti.

Le decine di migliaia di carte trovate durante il livestream saranno inoltre accuratamente inserite in raccoglitori per creare incredibili collezioni di carte del Gioco di Carte Collezionabili che saranno donate a enti di beneficenza in vista delle festività, tra cui Barnardo’s, KidsOut, Fondazione Banco Alimentare Onlus, Tafel Deutschland e Fundacion Tomillo.

Questo tentativo di battere il record è stato organizzato per celebrare il lancio della nuova espansione dell’amatissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati.

In Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, i giocatori possono continuare a scoprire straordinari Pokémon-ex Teracristal Astrali, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio. I fan de Il Tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco noteranno che in questa espansione è possibile collezionare e lottare con carte incentrate sul Bioterarium, il paradiso artificiale introdotto originariamente nei contenuti scaricabili per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, nonché scoprire l’imponente Exeggutor di Alola nelle vesti di Pokémon-ex Teracristal Astrale insieme ad altri potentissimi Pokémon di tipo Drago.

Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso tutti i rivenditori autorizzati.

Si può inoltre giocare con Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori potranno collezionare e lottare con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Teracristal Astrali e ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.