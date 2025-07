I FRITZ!Box pensati per la fibra: connessione diretta e ultra-velocità

La nuova linea di router FRITZ!Box è pronta a rivoluzionare l’esperienza di connessione alla fibra ottica. Con i modelli innovativi FRITZ!Box 5690 Pro, FRITZ!Box 5690, e FRITZ!Box 5590 fiber, AVM presenta soluzioni che eliminano la necessità di un ONT esterno, semplificando l’installazione e potenziando le performance.

Connettività diretta alla rete FTTH – Uno degli aspetti principali di questi router è la capacità di collegarsi direttamente alla rete in fibra ottica FTTH, rimuovendo un dispositivo intermedio e garantendo pertanto una maggiore efficienza nel segnale. Questo si traduce in massime prestazioni, con velocità ultra-rapide e latenza minima, elementi cruciali per un’esperienza d’uso superiore.

I vantaggi non si fermano qui. L’installazione semplice prevede meno cavi e dispositivi, favorendo un ambiente più ordinato e dall’impatto visivo meno invasivo. Inoltre, l’eliminazione dell’ONT contribuisce a una maggiore efficienza energetica, riducendo il consumo complessivo.

Gestione e controllo totale – I FRITZ!Box sono progettati con un’interfaccia utente intuitiva e avanzata, disponibile anche in italiano. Questo consente una gestione senza precedenti delle reti locali, del Wi-Fi Mesh, delle funzioni telefoniche e delle impostazioni di sicurezza. L’app gratuita MyFRITZ! permette inoltre di controllare da remoto queste funzionalità, garantendo sempre un’esperienza fluida e interconnessa.

Ogni modello si distingue per specificità d’uso. Il FRITZ!Box 5690 Pro si propone come il modello premium, ideale per utenti professionali che necessitano di connessioni multi-gigabit stabili e potenti. Con il supporto del nuovo standard Wi-Fi 7 Tri-Band, è perfetto anche nel contesto aziendale. Il FRITZ!Box 5690 è pensato per un pubblico consumer, offrendo velocità WiFi 7 dual band per attività di streaming, gaming e smart working. Infine, il FRITZ!Box 5590 Fiber è destinato a chi cerca prestazioni al top con il consolidato Wi-Fi 6.

Un dettaglio importante è la compatibilità dei nuovi modelli con la rete Fastweb. Questa capacità di integrazione con i servizi FTTH offerti da Fastweb amplia le opportunità per gli utenti, rendendo i FRITZ!Box una scelta versatile e altamente performante per diverse esigenze di connessione.