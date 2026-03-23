IA agentica: la nuova frontiera della sicurezza secondo Cisco Talos

L’intelligenza artificiale agentica sta rapidamente emergendo come una delle più potenti evoluzioni tecnologiche a livello globale, capace di ampliare le competenze umane e potenziare la produttività delle organizzazioni. I cosiddetti agenti autonomi rappresentano sistemi in grado di pianificare, eseguire e verificare autonomamente una serie di azioni per il raggiungimento di un obiettivo specifico. Tuttavia, come ogni grande innovazione, anche questa trasformazione introduce nuove e significative sfide di sicurezza.

Secondo Cisco Talos, la crescente diffusione dell’IA agentica in ambito aziendale implica la necessità di una gestione rigorosa del rischio e della cybersecurity. Questi nuovi sistemi, basati su grandi modelli linguistici (LLM) con capacità avanzate di ragionamento, sono progettati per interagire con infrastrutture IT e processi decisionali. Ma proprio la loro autonomia e potenza possono trasformarsi in vulnerabilità se non controllate con attenzione.

Le aziende che adottano agenti di IA devono valutare attentamente aspetti come la tracciabilità delle loro azioni, la conformità normativa, la responsabilità sui risultati prodotti e la gestione dei rischi connessi. È fondamentale garantire che gli agenti non possano danneggiare i sistemi, anche involontariamente: la supervisione e il controllo umano rimangono elementi imprescindibili per evitare la perdita o la manipolazione non intenzionale dei dati.

Cisco sottolinea come l’approccio alla sicurezza debba essere simile a quello adottato per la gestione del personale umano: gli agenti devono ricevere solo i privilegi necessari al loro ruolo, limitando l’accesso alle risorse. Buone pratiche come la modellazione delle minacce e la valutazione strutturata del rischio permettono di costruire un’infrastruttura difensiva solida, allineando queste tecnologie ai principi consolidati della cybersecurity.

I grandi modelli linguistici non sono deterministici: una stessa operazione può generare risultati diversi mantenendo l’obiettivo finale, rendendo quindi impossibile affidarsi unicamente a sistemi di blocco o di autorizzazione automatica. Per questo, Cisco Talos evidenzia l’importanza di un monitoraggio costante e di un’analisi preventiva degli esiti delle azioni degli agenti. Tali controlli possono essere affidati a operatori umani o ad altri agenti di sorveglianza, con interventi correttivi previsti quando vengono superate determinate soglie di rischio.

Nessun agente può essere considerato completamente sicuro, ma la gestione strutturata delle minacce e del rischio offre un quadro efficace per contenere le vulnerabilità. Le organizzazioni con una cultura di sicurezza matura dovrebbero estendere le pratiche di modellazione delle minacce già applicate ai sistemi informatici anche agli agenti autonomi.

Il rischio dell’IA agentica malevola è una preoccupazione crescente. Gli esperti di Cisco Talos avvertono che l’IA agentica potrebbe già essere utilizzata da criminali informatici per automatizzare e rafforzare i propri attacchi. L’integrazione di agenti autonomi nei framework di attacco consentirebbe infatti attività estremamente sofisticate, come la ricerca e la sperimentazione di exploit in tempo reale all’interno dei sistemi delle vittime.

Questo scenario rappresenta soltanto l’inizio: in futuro, gli agenti malevoli potrebbero operare direttamente nei sistemi compromessi, raccogliendo dati, suggerendo mosse ai criminali e comunicando con loro per completare obiettivi specifici, mantenendo la capacità di adattarsi all’ambiente e riducendo il rischio di essere individuati.

Il messaggio di Cisco è chiaro: la crescita dell’IA agentica, se non accompagnata da solide strategie di cybersecurity, potrebbe generare un divario pericoloso tra sistemi difensivi e offensivi. Rafforzare la sicurezza informatica e adottare procedure strutturate di gestione del rischio non è più un’opzione, ma una necessità per affrontare un futuro in cui le macchine non solo affiancheranno l’uomo, ma agiranno in sua vece.