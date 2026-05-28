I-DAYS Milano 2026: Manic Street Preachers si uniscono a Florence + The Machine e Cliffords

La nuova giornata di venerdì 3 luglio 2026 agli I-DAYS Milano Coca-Cola si arricchisce di un nome monumentale: i Manic Street Preachers saliranno sul palco all'Ippodromo SNAI San Siro accanto ai già annunciati Florence + The Machine e Cliffords.

Fin dal loro debutto con Generation Terrorists nel 1992, i Manic Street Preachers hanno segnato la storia del rock alternativo con riff potenti e testi che indagano le contraddizioni della società. Premiati da NME, Mojo, BRIT Awards e Ivor Novello Awards, la band gallese ha pubblicato album visionari e firmato classici come You Love Us, Motorcycle Emptiness e la hit If You Tolerate This Your Children Will Be Next. L'ultimo album Critical Thinking (2025) affronta con lucidità le sfide dell'era digitale e conferma la loro capacità di parlare al presente.

I live dei Manic Street Preachers sono veri eventi collettivi, capaci di riunire fan storici e nuove generazioni in un'esperienza intensa e vibrante che mescola i grandi successi con i brani più recenti come Decline & Fall e Hiding in Plain Sight.

Venerdì 3 luglio, nella stessa giornata, saliranno anche Florence + The Machine e i Cliffords, offrendo una line-up che rappresenta al meglio la varietà e la qualità degli I-DAYS. Tra gli altri headliner già annunciati per questa edizione spiccano Maroon 5, System Of A Down, Queens of the Stone Age, Acid Bath, Foo Fighters, Idles, Fat Dog, David Guetta, TonyPitony e A$AP Rocky. Alcuni di questi artisti, come Maroon 5, System Of A Down, Foo Fighters, David Guetta e A$AP Rocky, si esibiranno in esclusiva italiana sul palco degli I-DAYS, confermando il ruolo centrale del festival tra gli appuntamenti internazionali di riferimento.

Dal 1999 il festival, nato come Independent Days Festival, ha portato in Italia alcuni tra i più grandi nomi della musica mondiale trasformandosi in uno degli appuntamenti più importanti per il pubblico europeo. Nel corso degli anni si sono esibiti artisti come Arcade Fire, Arctic Monkeys, Green Day, Imagine Dragons, Muse, Pearl Jam, Radiohead, Queens Of The Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Rosalía, Metallica, Lana Del Rey, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Linkin Park.

L'edizione 2024 ha battuto ogni record con oltre 420.000 spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, mentre il 2025 ha visto star planetarie come Justin Timberlake, Dua Lipa e Duran Duran far registrare numeri eccezionali. Il pubblico degli I-DAYS si conferma tra i più appassionati e variegati, fedelissimo alla chiamata di proposte artistiche sempre attuali.

I biglietti per la giornata di venerdì 3 luglio con Manic Street Preachers, Florence + The Machine e Cliffords sono già disponibili sulle principali piattaforme Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

L'annuncio dei Manic Street Preachers impreziosisce ulteriormente un cast già incredibile, rafforzando la vocazione internazionale del festival e la capacità di proporre al pubblico italiano le più interessanti novità dal panorama musicale mondiale.