LDA e AKA 7EVEN: online il video del nuovo singolo SANTA e date dei tour in Italia

LDA e AKA 7EVEN lanciano il video di SANTA, singolo dal ritmo latino ed emotivo, e annunciano le date del tour 2026 nei principali club italiani.

È disponibile online il video ufficiale di SANTA, il nuovo singolo firmato da LDA e AKA 7EVEN, attualmente in rotazione radiofonica. Il brano si distingue per le sue sonorità latine e una produzione che unisce leggerezza musicale con una profonda dimensione emotiva. Il testo è permeato da una sottile malinconia e riesce a evocare immagini semplici e quotidiane come un caffè sulle labbra o un mozzicone di sigaretta nel posacenere, dipingendo piccoli frammenti di una relazione finita che continua a sopravvivere nei ricordi.

Il contrasto tra le atmosfere estive, i balli in spiaggia e i falò sotto le stelle da un lato, e la narrazione intima e sospesa dall'altro, crea una miscela unica che rende SANTA un singolo capace di parlare della difficoltà di chiudere un legame importante. Il brano porta la firma di Luca D'Alessio (LDA), Luca Marzano (AKA 7EVEN), Alessandro Caiazza e Vito Petrozzino. Questa collaborazione si inserisce nel percorso dei due giovani artisti, già compagni d'avventura all'ultimo Festival di Sanremo, dove hanno gareggiato insieme con Poesie Clandestine, brano che dà titolo anche al loro primo album condiviso in uscita il 6 marzo.

Poesie Clandestine è composto da dieci tracce che raccontano l'amicizia profonda tra LDA e AKA 7EVEN. Il lavoro riflette una connessione umana nata tra vicinanza, esperienze condivise e uno scambio continuo di idee, dove le sonorità moderne trovano radici nella tradizione napoletana e nel cantautorato italiano. L'album esplora il tema dell'amore e delle emozioni più sincere, attraverso uno stile autentico e leggero.

I due artisti sono attualmente impegnati con il loro "Primo e Ultimo Ballo - Summer Tour 2026", e annunciano il ritorno nei club italiani con l'ULTIMO BALLO TOUR - Live Indoor: appuntamento il 20 novembre alla Casa Della Musica di Napoli, il 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano e il 24 novembre all'Atlantico di Roma. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.

LDA, classe 2003, ha all'attivo numerose hit e partecipazioni di rilievo come Amici di Maria De Filippi e il Festival di Sanremo. Nel suo percorso artistico spiccano il successo di Quello che fa male, Bandana, la collaborazione con Gigi D'Alessio e le recenti fasi R&B sancite dai singoli Shalla e Attimo eterno. Nel 2026 ha partecipato con AKA 7EVEN alla 76ª edizione di Sanremo, portando sul palco Poesie Clandestine, certificato ORO.

AKA 7EVEN, nome d'arte di Luca Marzano classe 2000, è una delle voci più interessanti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, con oltre 300 milioni di stream audio e video. Nel suo curriculum spiccano hit come Loca e Mi manchi, premi come il Best Italian Act agli MTV EMAs, e una carriera costellata da continui successi con pubblicazioni internazionali e riconoscimenti. La collaborazione con LDA rafforza il legame tra i due, già valorizzato dal debutto sanremese come coppia artistica.

SICILY BY CAR è automotive partner del tour, a suggellare l'unione tra musica e viaggio lungo la penisola. Poesie Clandestine e il singolo SANTA confermano così il ruolo di LDA e AKA 7EVEN come protagonisti della nuova scena musicale italiana.