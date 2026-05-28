Mattia Stanga ed Elisa Maino tra i protagonisti degli Sky Inclusion Days

Mattia Stanga ed Elisa Maino, volti noti del panorama social italiano e prossimi concorrenti di Pechino Express 2026, hanno partecipato oggi all'incontro Connnessi con Fiducia, organizzato nell'ambito degli Sky Inclusion Days presso lo Sky Campus di Milano Santa Giulia.

L'evento, moderato dalla giornalista Alessia Cruciani, ha rappresentato un'importante occasione di confronto sul tema dell'identità digitale e sul suo impatto nella vita reale. Durante la discussione, è emersa l'importanza di una connessione consapevole, dove la fiducia riveste un ruolo centrale nelle relazioni interpersonali online e offline.

I due content creator, amatissimi da un pubblico di giovanissimi sui social network, hanno condiviso le loro esperienze dirette e la visione di una generazione sempre più attenta ai temi della sicurezza e della responsabilità digitale. L'identità digitale non è qualcosa che si ferma allo schermo: influenza il modo in cui ci percepiamo e veniamo percepiti dagli altri. Parlare di fiducia, soprattutto sul web, significa anche proteggersi e riconoscere il valore dell'autenticità, hanno sottolineato.

L'appuntamento agli Sky Inclusion Days si inserisce in un programma articolato di tavole rotonde, workshop e interventi dedicati all'inclusione, con aggiornamenti in tempo reale e trasmissioni in streaming per coinvolgere una platea sempre più ampia.

L'edizione di quest'anno dimostra ancora una volta come mondo digitale e social media siano strumenti fondamentali di espressione e crescita personale, ma che al tempo stesso richiedano attenzione e responsabilità. Mattia Stanga e Elisa Maino, con la loro testimonianza, contribuiscono a diffondere una cultura della connessione rispettosa e consapevole, in linea con il messaggio lanciato da Sky durante questa edizione dell'evento.