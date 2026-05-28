Bernardo Lanzetti pubblica il nuovo album "Inseguendo il Maestro"

Bernardo Lanzetti torna protagonista della scena musicale con la pubblicazione del suo nuovo album "Inseguendo il Maestro", disponibile dal 28 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il leggendario cantante, storica voce della PFM, presenta un progetto composto da dieci brani interamente in italiano, otto dei quali inediti e due nuove riletture di canzoni già interpretate da Ornella Vanoni.



Con oltre cinquant'anni di carriera alle spalle e 23 album pubblicati, Lanzetti offre un album che unisce maturità compositiva, profondità poetica e una forte identità sonora. "Inseguendo il Maestro" rappresenta un nuovo equilibrio tra parola, melodia e ricerca armonica, valorizzando anche il suo originale approccio alla chitarra come strumento espressivo.



"Si può essere veramente originali e comunicativi anche rispettando i maestri del passato e muovendosi continuamente alla ricerca di raggiungere nobili obiettivi sfuggenti e luoghi dell'anima prima nascosti", afferma Lanzetti, sottolineando il senso poetico che attraversa il disco.



L'album vede la partecipazione di numerosi musicisti: alle batterie Tommy Bradascio, Raffaele Contorni, Giovanni Massari e Lele Melotti; al basso Dario Mazzoli; alle chitarre Fabrizio "Bicio" Leo, lo stesso Lanzetti, Marco Vecchio e Luca Verde; alle tastiere Antonio Benetto, Roberto Binetti e Nicola Manniello; al sax Giancarlo Porro; nella sezione fiati Sebastiano Maretti, Paolo Raineri e Mauro Vergimigli; alle percussioni Alberto Callegari, Dario Mazzoli, Giovanni Massari; ai cori, oltre a Lanzetti, Wilma Milani, Dario Mazzoli e Marco Vecchio. Gli arrangiamenti e la produzione artistica sono a cura di Dario Mazzoli e Bernardo Lanzetti.



Il percorso musicale di Lanzetti inizia negli anni Settanta con gli Acqua Fragile e prosegue con il periodo d'oro come frontman della PFM, incidendo album storici e partecipando a tournée internazionali. Parallelamente porta avanti ricerche sulla voce, collaborazioni con artisti come Loredana Bertè e Ornella Vanoni, oltre a numerosi progetti solisti. Negli ultimi anni l'artista è tornato alla ribalta con la rinascita degli Acqua Fragile e nuovi lavori come "A New Chant" e "Moving Fragments", distinguendosi per la sua inesauribile creatività.



Nel 2023 Lanzetti ha celebrato mezzo secolo di carriera con il progetto "VOX 50" e, nel 2024, ha riscosso successo anche tra il pubblico televisivo partecipando a The Voice Senior. Con "Inseguendo il Maestro", Lanzetti conferma il suo ruolo chiave nella storia della musica italiana, continuando a esplorare nuove strade tra concerti, produzioni e ricerca su voce e parola.