John Travolta torna alla regia con Volo notturno per Los Angeles su Apple TV

Arriva su Apple TV dal 29 maggio Volo notturno per Los Angeles, un film scritto, diretto e interpretato da John Travolta. Il titolo, prodotto da JTP Films Inc in collaborazione con Kids At Play, promette un viaggio emozionante nell'epoca d'oro dell'aviazione americana.

La storia segue Jeff, interpretato dall'esordiente Clark Shotwell, un ragazzino innamorato degli aerei, che insieme alla madre Helen (Kelly Eviston-Quinnett), intraprende un viaggio indimenticabile verso Hollywood. Al loro fianco, un cast formato da Ella Bleu Travolta e Olga Hoffmann nei panni di affascinanti assistenti di volo e la stessa voce narrante di John Travolta.



Il viaggio si trasforma presto in una vera e propria avventura: tra pasti serviti a bordo, scali inattesi, passeggeri sorprendenti e un assaggio della prima classe, i due protagonisti scoprono momenti magici e inaspettati. Il viaggio si snoda in momenti magici e inaspettati, tracciando la rotta per il futuro di Jeff.

Il film, disponibile esclusivamente sulla piattaforma Apple TV, rende omaggio ai grandi sogni e alla capacità di lasciarsi sorprendere, offrendo uno sguardo nostalgico e poetico sul mito del viaggio americano ad alta quota.

John Travolta firma regia e sceneggiatura, oltre a occuparsi della produzione insieme a Jason Berger e Amy Laslett. Nel cast, oltre ai già citati Clark Shotwell e Kelly Eviston-Quinnett, troviamo Olga Hoffmann (Liz) ed Ella Bleu Travolta (Doris), con la voce narrante dello stesso Travolta.

Volo notturno per Los Angeles si presenta come un progetto ambizioso, in grado di conquistare il pubblico di tutte le età, e si candida a diventare una delle novità più attese della stagione su Apple TV.