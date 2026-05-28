Delta V: il debutto iconico "Spazio" torna in vinile per la prima volta

Per la prima volta nella loro storia, i Delta V pubblicano "Spazio", l'album di debutto uscito nel 1998, in una speciale edizione vinile expanded disponibile da domani. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per riscoprire un disco che ha segnato profondamente la scena elettronica italiana degli anni Novanta, distinguendosi per uno stile inconfondibile che ancora oggi resta un punto di riferimento.

L'edizione esclusiva, in vendita solo nello store Sony Music, propone un doppio vinile nero 180 grammi autografato, con audio completamente rimasterizzato. La confezione, con copertina apribile, punta a valorizzare l'estetica e il concept originale dell'album. Il secondo vinile arricchisce ulteriormente la pubblicazione, raccogliendo versioni radio e soprattutto brani inediti, risalenti al periodo tra il 1996 e il 1997, quando il progetto Delta V era agli esordi e interpretato dalla voce di Alice Ricciardi, sostituita poi da Francesca Tourè durante le prime sessioni di registrazione con Roberto Vernetti.

Tutti i provini delle canzoni finite nella tracklist di Spazio, quelli che sono diventati B side dei singoli e quelli che al tempo non vennero pubblicati sono stati registrati a Base Luna, il nostro primo studio in via Mortara a Milano - dichiarano i Delta V - I tre provini inediti pubblicati in questa release in vinile sono stati recuperati quasi per caso in un paio di CD senza etichetta che abbiamo trovato in uno scatolone insieme ad altro materiale inedito, registrato nel periodo successivo alla pubblicazione di Spazio nel 1998.

La tracklist comprende successi come "Il mondo visto dallo spazio", "Senza gravità", "Cento parole" e la celebre "Se telefonando". Nel secondo disco si trovano remix, radio edit e i tre preziosi inediti per i collezionisti e appassionati della band.

Carlo Bertotti e Flavio Ferri, amici dai tempi del liceo linguistico negli anni Ottanta, fondano i Delta V nel 1995. Il gruppo debutta tre anni dopo con "Spazio", vincendo il Premio Ciampi come miglior debutto discografico. Con il singolo "Se telefonando", i Delta V entrano in heavy rotation, diventando colonna sonora alternative di quell'estate. Negli anni successivi seguono nuovi album, cambi alla voce e riconoscimenti: "Psychobeat" (1999), "Un'estate fa", "Monaco 74" (2001), "Le cose cambiano" (2004) e l'antologia "Collection" del 2005. Nel 2008 la band si prende una lunga pausa.

Dopo dieci anni, tornano con il documentario "Gli Ultimi" sulla resistenza, firmandone anche la colonna sonora, e pubblicano l'inedito "L'inverno e le nuvole" con la nuova cantante Marti. Nel 2019 arriva "Heimat", accolto positivamente dalla critica per la capacità di raccontare la contemporaneità con un impianto differente rispetto al passato. Il tour per questo album viene interrotto dalla pandemia.

Alla fine del 2024 i Delta V sono tornati in studio per scrivere nuovo materiale, con la produzione di Roberto Vernetti e Paolo Gozzetti. Nel 2025 pubblicano "In fatti ostili", che include i singoli "Nazisti dell'Illinois" e "Regole a Milano". La band è attualmente impegnata in un tour dedicato a questa nuova fase artistica.

"Spazio" in vinile rappresenta così non solo un tributo alla storia della band, ma anche un viaggio nel cuore dell'elettronica italiana, tra inediti ritrovati e suoni che ancora oggi sanno emozionare una nuova generazione di ascoltatori.