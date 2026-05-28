Davide Mancini lancia il nuovo album Effimeri, Erranti e Vagabondi: poesia e fragilità contemporanee

Davide Mancini pubblica Effimeri, Erranti e Vagabondi, un album che affronta le inquietudini moderne con musica, poesia e un forte legame con la Val d'Aosta.

Esce domani, venerdì 29 maggio, Effimeri, Erranti e Vagabondi, il nuovo e atteso album del cantautore valdostano Davide Mancini. Il disco si presenta come un progetto concettuale dedicato al disagio emotivo e spirituale dell'uomo contemporaneo, offrendo una lettura in musica delle fragilità e delle tensioni che caratterizzano il nostro tempo.

Ad anticipare la pubblicazione è stato il singolo "Sono un tipo problematico", un brano satirico e provocatorio che riflette sul clima di incertezza che segna la società odierna. L'ironia del titolo nasconde una riflessione seria: tutto oggi sembra renderci più inquieti e più fragili, coinvolgendo inevitabilmente il rapporto con se stessi, appesantito dal contesto sociale e geopolitico.

Il disco nasce proprio da questa domanda - come si può vivere in maniera più serena possibile in un tempo così caotico ed effimero? La risposta dell'album passa attraverso l'arte, in cui musica, poesia, lettura, umiltà e natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e leggerezza.

La Val d'Aosta occupa un ruolo centrale nell'album, apparendo come simbolo di pace e riconnessione con i ritmi della natura. Tra paesaggi suggestivi, silenzi intensi e una fusione quasi panica con gli elementi naturali, emerge il desiderio di superare la confusione e l'inquietudine della vita contemporanea.

Con Effimeri, Erranti e Vagabondi si chiude una trilogia artistica inaugurata con Madame Gerbelle, un percorso musicale che ha raccontato nel tempo le inquietudini e la ricerca di senso proprio della generazione attuale. L'album si compone di otto brani, equamente divisi fra italiano e dialetto valdostano, dando vita a un dialogo fra contemporaneità e radici territoriali.

Il progetto vede la collaborazione di figure di spicco della musica italiana: Massimo Spinosa, noto per la sua esperienza accanto a Fabrizio De André, Francesco De Gregori e Antonello Venditti; Irene Burratti, interprete jazz milanese delle versioni italiane; Sara Borghese, giovane voce valdostana per le versioni in dialetto e Ezio Borghese al bandoneon, presente in entrambe le varianti dei brani.

Davide Mancini porta con sé una ricca esperienza musicale, nata come batterista della O'Connel Street Band e poi come frontman dei Celtica, storico gruppo etno-rock con cui ha raggiunto il successo discografico. In carriera ha partecipato a tournée internazionali tra Europa, Stati Uniti e Asia, esibendosi anche su palchi prestigiosi come il Pistoia Blues Festival e il Porretta Soul Festival. Ha aperto i concerti di The Connells, Bruno Lauzi e La Crus, collaborando con artisti come Massimo Spinosa e Mauro Pagani. Il suo primo album, Madame Gerbelle, ha ottenuto un forte riscontro, restando in Top Ten sulla classifica Indie Music Like per dieci mesi, seguito da Poesia e Democrazia nel 2015, che lo ha portato al Festival della Musica Indipendente di Faenza. I singoli più recenti, Aosta Capitale e Preghiera Punk, segnano una nuova fase artistica tra omaggi alla propria terra e inni dedicati a chi lotta per la libertà.

Effimeri, Erranti e Vagabondi si inserisce così nel panorama musicale come una riflessione profonda e personale sull'esistenza, tra paesaggio alpino e urbanità inquieta, accendendo la luce della poesia anche nelle pieghe più complesse e incerte del presente.