Il BMW Group al Japan Mobility Show 2025

Il Japan Mobility Show 2025 di Tokyo accoglie BMW e MINI come protagoniste di un’esposizione all’avanguardia, che si terrà dal 31 ottobre al 9 novembre. Gli appassionati di auto e tecnologia potranno sperimentare in anteprima le innovazioni che questi due marchi presentano per il futuro della mobilità.
Al centro dell’attenzione vi è il debutto asiatico della nuova BMW iX3, il primo modello della generazione Neue Klasse. Questa vettura segna un capitolo importante per BMW, non solo per il suo design innovativo, ma anche per le tecnologie avanzate che introduce. I visitatori del salone potranno scoprire le innovazioni in diversi ambiti, come mobilità elettrica, digitalizzazione, connettività e sostenibilità.
Inoltre, lo stand, situato presso il centro espositivo Tokyo Big Sight, presenterà una serie di modelli che racchiudono il meglio delle tecnologie futuristiche del BMW Group. Tra questi, la nuova MINI Paul Smith Edition, l’edizione speciale della BMW M2 CS e la concept car BMW Concept Speedtop.
Oltre alle auto, BMW Motorrad non mancherà all’appuntamento, con la presenza del BMW CE 02 completamente elettrico e la BMW M 1000 RR, la moto che ha visto il pilota Toprak Razgatlıoğlu trionfare nel Campionato Mondiale FIM Superbike 2025.
Infine, un’innovazione interessante per gli utenti sarà l’in-car gaming offerto tramite AirConsole nel nuovo BMW Operating System 8.5. Questa funzionalità permette ai guidatori di godere di giochi popolari come “UNO Car Party!”, “Hot Wheels: Xtreme Overdrive™ e “PAC-MAN Championship Edition” direttamente dal veicolo.
L’evento promette di regalare un’esperienza unica, all’insegna della tecnologia e del design, perfettamente in linea con la visione di un futuro sostenibile della mobilità proposto dal BMW Group.