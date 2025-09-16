Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

A Roma si apre un nuovo capitolo nel settore della mobilità sostenibile universitaria grazie alla collaborazione tra Luiss, Acea e Renault. L’iniziativa, lanciata il 16 settembre 2025, è stata battezzata Luiss Green Mobility e si pone come il primo progetto pilota europeo focalizzato sull’e-mobility all’interno di un contesto universitario.

L’obiettivo è chiaro: innovare e potenziare l’offerta di servizi di mobilità elettrica condivisa, connessi a smart services avanzati. Questo progetto si concretizza a dieci anni dall’inizio delle prime sperimentazioni nel campo della mobilità verde, testimonianza di un impegno continuo verso un futuro più sostenibile.

Luiss Green Mobility non è solo un’innovazione infrastrutturale, ma rappresenta un ecosistema completo che aggrega risorse accademiche, tecnologiche e industriali. Alla guida c’è un partenariato strategico unico, composto da Luiss, Acea e Renault Italia, che garantisce un approccio olistico e altamente competente nel rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione.

Renault Italia, in particolare, gioca un ruolo cruciale con la sua esperienza nel settore delle auto elettriche, posizionando i suoi veicoli a disposizione della nuova flotta. Acea, dall’altra parte, assicura l’infrastruttura energetica necessaria per un efficiente e capillare servizio di car sharing a zero emissioni. Le due aziende insieme integreranno soluzioni tecnologiche avanzate per facilitare l’accesso ai servizi e migliorare l’esperienza dell’utente.

Un progetto ambizioso che mira a ridurre l’impatto ambientale della mobilità dentro e fuori dal campus universitario, promuovendo, al contempo, un modello di spostamento innovativo e responsabile tra gli studenti e il personale accademico. Questa alleanza tra università e grande industria è un esempio di come la collaborazione possa diventare un motore fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture urbane.

La scommessa su Luiss Green Mobility è quella di andare oltre, affrontando in modo diretto le sfide del cambiamento climatico e dell’inquinamento, proponendo un’alternativa concreta e accessibile per la mobilità urbana. Un progetto che promette di rivoluzionare il modo di concepire lo spostamento in città e che porterà Roma a diventare un modello di sostenibilità per tutta l’Europa.