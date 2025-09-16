Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Published

A Roma si apre un nuovo capitolo nel settore della mobilità sostenibile universitaria grazie alla collaborazione tra Luiss, Acea e Renault. L’iniziativa, lanciata il 16 settembre 2025, è stata battezzata Luiss Green Mobility e si pone come il primo progetto pilota europeo focalizzato sull’e-mobility all’interno di un contesto universitario.

L’obiettivo è chiaro: innovare e potenziare l’offerta di servizi di mobilità elettrica condivisa, connessi a smart services avanzati. Questo progetto si concretizza a dieci anni dall’inizio delle prime sperimentazioni nel campo della mobilità verde, testimonianza di un impegno continuo verso un futuro più sostenibile.

Luiss Green Mobility non è solo un’innovazione infrastrutturale, ma rappresenta un ecosistema completo che aggrega risorse accademiche, tecnologiche e industriali. Alla guida c’è un partenariato strategico unico, composto da Luiss, Acea e Renault Italia, che garantisce un approccio olistico e altamente competente nel rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione.

Renault Italia, in particolare, gioca un ruolo cruciale con la sua esperienza nel settore delle auto elettriche, posizionando i suoi veicoli a disposizione della nuova flotta. Acea, dall’altra parte, assicura l’infrastruttura energetica necessaria per un efficiente e capillare servizio di car sharing a zero emissioni. Le due aziende insieme integreranno soluzioni tecnologiche avanzate per facilitare l’accesso ai servizi e migliorare l’esperienza dell’utente.

Un progetto ambizioso che mira a ridurre l’impatto ambientale della mobilità dentro e fuori dal campus universitario, promuovendo, al contempo, un modello di spostamento innovativo e responsabile tra gli studenti e il personale accademico. Questa alleanza tra università e grande industria è un esempio di come la collaborazione possa diventare un motore fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture urbane.

La scommessa su Luiss Green Mobility è quella di andare oltre, affrontando in modo diretto le sfide del cambiamento climatico e dell’inquinamento, proponendo un’alternativa concreta e accessibile per la mobilità urbana. Un progetto che promette di rivoluzionare il modo di concepire lo spostamento in città e che porterà Roma a diventare un modello di sostenibilità per tutta l’Europa.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Moda

Pandora lancia i nuovi charm MINI: simboli universali in un design essenziale e raffinato

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Giochi

Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4

Spettacolo

Francesca Michielin e Planet Funk: un’esplosiva collaborazione in “È Naturale”

Motori

Nuova Honda WN7: ecco la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

Motori

Mazda incanta al Minardi Day 2025 con la nuova MX-5 Homura

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Giochi

Il ritorno di “Orizzonti Pokémon”: nuovi Episodi su Boing

Spettacolo

Il grande ritorno di Zucchero all’Arena di Verona: 12 spettacoli imperdibili

Motori

Pininfarina va a Corte per i suoi 95 anni

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Motori

Yamaha lancia la nuova gamma WR e TT-R per il 2026: divertimento e performance per tutti

Spettacolo

La Notte delle Hit: Suzuki Jukebox approda su Rai1 con un cast stellare

Motori

Nuovo Skoda Elroq: il SUV compatto elettrico di X Factor 2025

Motori

Italdesign protagonista a Detroit: due eventi strategici per rafforzare la presenza negli Stati Uniti

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Motori

Si rinnova la passione per Moto Guzzi: in migliaia all’evento Open House 2025

Giochi

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo debutta al Gran Turismo World Series
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

ARTEPARCO 2025 conferma il suo ruolo di punto d’incontro tra arte, natura e innovazione digitale. L’iniziativa, nata nel 2018 per valorizzare il Parco Nazionale...

21 ore ago

Motori

Raduno straordinario al Mugello per il 50° anniversario della Coppa Renault

Un weekend di pura passione motoristica ha visto protagonisti Quei Piloti di Coppa Renault e il CRAGI (Club Renault Alpine Gordini Italia), che hanno...

23 ore ago

Spettacolo

“È sempre Cartabianca”: Omicidio Kirk e Tensione a Gaza tra i Temi del Dibattito

Domani sera, martedì 16 settembre, il programma televisivo “È sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, proporrà una nuova puntata in prima serata su Retequattro....

2 giorni ago

Società

Riflettori puntati su “Quarta Repubblica”: politica, economia e sicurezza

Questa sera gli appassionati di attualità politica ed economica troveranno un appuntamento imperdibile in prima serata su Retequattro: “Quarta Repubblica”. Condotto da Nicola Porro,...

2 giorni ago