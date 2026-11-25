Il club Home di Treviso chiude mercoledì 2 dicembre il percorso di Jack On Tour - Off Stage con due live a ingresso gratuito. Ad esibirsi saranno rob, vincitrice di X-Factor 2025, seguita sul palco da Eva Bloo. Per partecipare è necessario prenotare online, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il format punta ad annullare la distanza tra chi suona e chi ascolta. Non c'è un palco tradizionale: gli artisti si esibiscono al centro della sala, circondati dal pubblico, e il risultato è una performance più intima e diretta, vissuta a pochi metri dagli spettatori.

Dopo le tappe di Milano, Roma e Bologna, Treviso segna la conclusione del viaggio nei club italiani. In quattro città il progetto ha messo musicisti e spettatori nello stesso spazio, rendendo riconoscibile una formula che il brand ha voluto rinnovare anche in questa occasione.

Le due proposte musicali della serata sono molto diverse tra loro, quindi il pubblico attraverserà sonorità differenti nel corso dello stesso appuntamento.

Accanto alla musica sono previste sorprese e gadget riservati ai presenti. Per l'occasione è stata inoltre ideata una drink list con il classico Old No.7, il Tennessee Apple, il Tennessee Fire e la novità Tennessee Blackberry.

Il legame del marchio con la musica risale al 1892, quando Mr. Jack Daniel fondò la Silver Cornet Band insieme agli operai della distilleria in Tennessee per animare occasioni speciali. Da allora il brand ha accompagnato piccoli locali e arene gremite, e con questo progetto porta quella tradizione nei club di oggi.

Le quattro tappe saranno raccontate anche online, sui canali social ufficiali di Jack Daniel's Italia, con foto, video, backstage e contenuti esclusivi. Nelle città coinvolte il progetto è stato promosso inoltre con attività di wild posting. Il brand ricorda infine di bere responsabilmente.