Giovedì 26 novembre, in prima serata su Italia 1, la trasmissione "Le Iene" dedica una puntata a Monica Busetto, uscita dal carcere dopo tredici anni trascorsi dietro le sbarre per un reato che non ha mai commesso. Il programma segue i primi passi della sua nuova vita, con le telecamere presenti fin dal momento in cui la donna varca il cancello della struttura di Verona.

Il servizio, firmato da Max Andreetta e Nicola Remisceg, accompagna Busetto nel viaggio di ritorno a Venezia, la città dove si trova la casa che appartenne al padre. Lungo il percorso e in laguna la donna incontra a sorpresa alcune amiche, muove i primi passi tra le calli e riceve il saluto del sindaco. Nel racconto spiega che cosa significhi tornare libera e provare a ricostruire una quotidianità normale.

La ricostruzione ripercorre l'intera vicenda giudiziaria. Secondo quanto riportato, il lavoro della redazione del programma ha avuto un ruolo decisivo nell'individuare elementi utili alla scarcerazione, fino al processo di revisione e alle udienze successive.

Nella stessa serata trova spazio anche il caso di Pamela Genini, la modella ventinovenne assassinata nell'ottobre 2025 dall'ex partner Gianluca Soncin. A distanza di mesi dal delitto, la profanazione della sua tomba ha aperto un nuovo filone di indagine. La Procura di Bergamo ha iscritto nel registro degli indagati Francesco Dolci, un altro ex fidanzato della vittima, accusato di aver profanato la sepoltura. Dolci nega ogni addebito e si dichiara innocente.

Il reporter Gaston Zama ha trascorso un weekend intero accanto a lui, con le telecamere sempre accese, per capire chi sia davvero e raccogliere la sua versione dei fatti. Nel corso dell'incontro Dolci avanza anche piste alternative, tra cui quella di un possibile movente economico.

Giulio Golia, invece, si occupa della morte di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, che il 21 novembre si è tolto la vita all'età di 78 anni nella sua casa di campagna in Maremma. Il decesso è arrivato pochi giorni dopo le perquisizioni disposte dalla Procura di Caltanissetta nell'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio, in cui De Gennaro risultava indagato. Il servizio ricostruisce il rapporto tra l'ex dirigente e Salvatore "Totuccio" Contorno, ex mafioso diventato collaboratore di giustizia e finito al centro degli accertamenti degli investigatori.

In studio, guidata dai conduttori Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, la puntata ospita la cantante Gaia, l'attore britannico Robert Aramayo, la stessa Monica Busetto e Leonardo Bove, uno dei giovani sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana.

Il programma è ideato da Davide Parenti, mentre la regia è affidata ad Antonio Monti. Chi non potrà seguire la messa in onda in televisione può vedere la puntata in streaming, anche dall'estero, sul sito iene.it.