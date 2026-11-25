Il cantautore lodigiano OCCHI pubblica il suo primo album in studio, Il seme nell'arancia, che sarà disponibile da venerdì 11 dicembre su tutte le piattaforme digitali. Il disco è edito da Nigiri Records in collaborazione con Sony Music Italy e rappresenta un nuovo capitolo di un cammino musicale che procede per tappe.

Dietro al progetto c'è la volontà di dare spazio a chi resta ai margini, a chi si sente invisibile o scartato, ma custodisce dentro di sé un mondo intero. Il lavoro nasce quindi come un viaggio di crescita e di scoperta personale, pensato per far emergere ciò che raramente trova parole.

Il disco include alcuni brani già pubblicati in precedenza. Tra questi c'è Ullallà, proposto nel 2025 a Sanremo Giovani, insieme a Me l'hai detto tu, realizzato con chiamamifaro. Completano il quadro Origami e Carandirú, due istantanee sul difficile equilibrio tra l'essere se stessi, l'ambizione di diventare altro e i giudizi del prossimo. Il brano più recente è PAROLACCE, che racconta come un incontro casuale e una conoscenza appena accennata possano dar vita, nell'immaginazione, a un'intera storia d'amore.

Sul piano dei contenuti, il disco attraversa sogni e timori per il domani, fragilità e voglia di affermarsi, legami d'amicizia, storie d'amore e interrogativi sui valori. Ne emerge un ritratto sincero della Generazione Z, una generazione che cerca bellezza e verità in mezzo alle difficoltà quotidiane.

Il titolo nasce da un'immagine semplice, che OCCHI stesso ha spiegato così: "Non in tutte le arance infatti c'è un seme, e anche quando c'è, è la parte che viene scartata". Il parallelo, secondo l'artista, riguarda anche le persone. Alcune somigliano al seme nell'arancia: non sempre le notiamo e, quando ci sono, spesso fingiamo di non accorgercene. Ed è proprio a loro che l'album è dedicato, come sottolinea con parole dirette: "Questo disco è per loro. Perché la verità è che ogni seme, se gettato, può diventare un frutteto. E ogni persona, anche la più invisibile, ha già dentro tutta la vita del mondo".

Il filo conduttore è la vita di un ventenne come tanti, diviso tra università e amici, tra sogni da inseguire e spazi che sembrano troppo piccoli per contenerli. Una storia personale che, brano dopo brano, si apre a una dimensione collettiva, in cui è semplice riconoscersi e ritrovare un pezzo di sé.

Sul piano musicale la scrittura di OCCHI mescola il gusto del cantautorato con la leggerezza del pop di oggi. Le esperienze di tutti i giorni e i pensieri più intimi diventano così racconti che chiunque può sentire vicini.

Dietro lo pseudonimo si nasconde Andrea Occhipinti, artista indie pop nato a Lodi nel 2004. La sua musica offre uno spazio sicuro a ciò che resta spesso in silenzio, come nostalgia, rimpianti e dettagli quasi invisibili, ma anche malinconie capaci di accendersi di gioia. Nei brani racconta relazioni autentiche e il desiderio di condividere la propria vita senza maschere, anche nei momenti meno perfetti. Le sue canzoni parlano soprattutto di chi trova il coraggio di cambiare e ripartire, tra solitudine e rinascita.

Nel 2025 l'artista è stato scelto tra i ventiquattro partecipanti a Sanremo Giovani con Ullallà, brano che racconta la malinconia dei primi amori, sospesi nell'incertezza e proiettati verso un futuro ignoto. Subito dopo è arrivata la collaborazione con chiamamifaro in Me l'hai detto tu, un dialogo tra due innamorati carico di tensione, che continua a riecheggiare anche dopo un addio mai davvero concluso. Il sound, morbido e avvolgente, si fonde con l'immediatezza dell'indie pop contemporaneo.

Il percorso è poi proseguito nel corso del 2026, con i singoli Origami e Carandirú che ne hanno accompagnato le tappe. Questo autunno OCCHI è entrato tra i 15 finalisti della nuova edizione di Sanremo Giovani. Più di recente, con PAROLACCE, ha affrontato un altro aspetto delle relazioni, quello dell'innamoramento impacciato, in cui il desiderio di fare tutto nel modo giusto spesso produce l'effetto opposto.