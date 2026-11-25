Umarell presenta il quinto album Artista, Compositore, Provocatore, fuori ovunque da venerdì 11 dicembre. Il progetto del musicista e produttore bolognese Martin Giovannella torna con un disco che prende il nome dal singolo più rappresentativo e che viene pubblicato da Dischi Sotterranei, con il sostegno di Sony Music Publishing Italy.

Il lancio del lavoro è stato preceduto da una serie di anticipazioni. Umarell ha svelato per primo la propria versione alt-electro pop di La canzone del pane, celebre brano dei I Camillas, poi ha pubblicato il singolo Artista, Compositore, Provocatore, accompagnato da un videoclip, e il brano Via San Felice 67. Infine è arrivato l'annuncio della tracklist completa.

Il cuore del progetto è proprio la title track, nata da un episodio curioso. Un articolo pubblicato su Umarell descriveva Martin, mente creativa e produttiva dell'intero lavoro, con esattamente questi tre appellativi, e da lì è nata l'idea del brano. Il risultato è un'ode ironica e malinconica all'arte e alla fatica che comporta, che racconta il rapporto di tira e molla fatto di complicazioni, dubbi e incertezze sulla propria identità. Queste tensioni trovano la loro esplosione nel ritornello, un mantra liberatorio: "Sto solo facendo del mio meglio".

Sul piano sonoro il brano si muove come un pop banger tagliente, con bassi martellanti che dialogano con elementi acustici di forte impatto. Protagonista assoluto è il violoncello di Giordano Bruno Masala, che diventa il centro sia della canzone sia dell'intero disco. L'indietronica di Umarell, costruita su texture digitali e synth, si fonde così con un'anima low-fi e con il suono acustico, in un equilibrio naturale.

Nel disco trova spazio anche La canzone del pane, prima cover firmata Umarell, che l'artista descrive come un brano dolce e tenero e che si adatta perfettamente al sound alt-electro pop del progetto. La scelta è un omaggio a Mirko Zagor Bertuccioli. C'è poi Via San Felice 67, tributo a un indirizzo di Bologna legato a un periodo fatto di amicizie, nuovi incontri e tanto divertimento, sulla scia di Via Paolo Fabbri 43 di Francesco Guccini. Lì abitava l'amica Emilia e nella stessa casa sono passati per anni Calcutta, Giorgio Poi e tantissimi altri musicisti, diventando un punto di ritrovo per una nuova generazione di artisti come Glazyhaze, ggiovanni e zoe. Il brano è un inno speranzoso che invita a non dire addio alle cose costruite e a vivere il presente, perché i tempi d'oro si riconoscono davvero solo quando ci si è dentro.

Dal punto di vista generale il disco è un viaggio intimo nella crescita personale e artistica di Umarell, fatto di solitudine, dubbi e ricordi. Dalla spinta disillusa di Damian fino alla quiete malinconica di Viver Per sempre, le otto tracce raccontano il disagio di sentirsi fuori posto e la fatica di accettare la propria identità senza fingersi qualcun altro. La tracklist comprende "Damian (qualcosa cambierà)", "Artista, Compositore, Provocatore", "La canzone del pane", "Aggiornamento", "Potere con Lamakkina", "Via San Felice 67", "Chiatto King" e "Viver Per sempre".

Umarell è nato nel 2023 con l'album CANTIERE, progetto che unisce elettronica, indie e trap con influenze grime, drum and bass e trip-hop. Il secondo album, BOLOGNA!, è un omaggio alla città d'origine, fino alla dedica alla Torre Garisenda. Nel 2025 è uscito ROCK & ROLL, lavoro electroclash che privilegia l'attitudine ribelle e ironica del rock, con collaborazioni con artisti emergenti. Dallo stesso anno il live si arricchisce con l'ingresso del batterista Gumo. I singoli Povero Coraggio e Carta Vetrata hanno portato attenzione mediatica, tra cui un articolo su ELLE, e palchi come il Poplar Festival. Il progetto ha poi affrontato un tour italiano di 12 date da headliner in locali come il Covo Club di Bologna, il Circolo Magnolia di Milano e il Magazzino sul Po di Torino, insieme al nuovo format La Festa Umarell dedicato agli emergenti. Non sono mancati concerti a New York, tra Manhattan e Harlem, e a Lugano, oltre alle aperture a Deki Alem e Tredici Pietro.

Il quarto album 1000% è previsto per il 24 aprile 2026, sempre con Dischi Sotterranei. Artista, Compositore, Provocatore sarà disponibile ovunque da venerdì 11 dicembre, mentre la versione in CD può essere acquistata sul sito di Dischi Sotterranei.