Il rapper romano IDRA Rxx si prepara al primo concerto della sua carriera, in programma il 21 marzo 2027 al Largo Venue di Roma. Sarà l'unica data dal vivo annunciata finora e lo show ruoterà interamente attorno alle canzoni di La Locandiera, il disco d'esordio pubblicato di recente.

L'artista è ancora studente e porta avanti la musica in parallelo agli studi, tra i banchi di scuola. Il live rappresenta quindi un passaggio importante, perché segna il debutto sul palco e porta dal vivo i brani del disco.

Il disco è stato pubblicato per le etichette No Regular Music, Atlantic Records Italy e Warner Music Italy. Il titolo prende ispirazione dal capolavoro teatrale di Goldoni e dalla sua protagonista, Mirandolina. Al centro dell'opera c'è una donna dalle mille facce, seducente e imprevedibile, che esercita il proprio potere tanto con il fascino quanto con un atteggiamento freddo e distante. Ogni canzone ne mostra un aspetto diverso, mentre il racconto segue anche il percorso personale e artistico del giovane autore, dalle origini fino a oggi.

La struttura del progetto si divide in due parti. La prima, che va da BABYMILANO a BBY€URO, mescola euforia e ostentazione con sonorità più di strada. Con interludio il racconto vira verso toni intimi e malinconici, e la protagonista abbandona le maschere più vistose per mostrare un lato più fragile e complesso.

Anche l'immaginario visivo merita attenzione. La copertina prende spunto da La morte di Marat di Jacques-Louis David, rielaborato però nel mondo dell'artista: al posto del rivoluzionario francese c'è proprio IDRA Rxx, raffigurato dopo essere stato raggiunto da un colpo esploso dalla Locandiera. Una metafora che racconta come, mentre scrive il disco, il rapper venga ferito dalla donna che ne è fonte d'ispirazione, diventata così musa e causa della sua stessa rovina.

Adriano Hoxhaj, questo il suo nome anagrafico, è nato nel 2008 e cresce nel cuore di Testaccio, quartiere simbolo della Capitale. Con Dagood YL e GREG QX condivide l'appartenenza al collettivo romano 800Klan e nel tempo ha lavorato con diversi artisti e produttori, tra cui Close Listen, figura storica legata a Side Baby.

Il suo stile mescola le cadenze dei corridos tumbados a un'anima più sentimentale. Da questa fusione è nato il corrido love, una versione romantica del genere di cui è considerato precursore. Tra i brani che hanno segnato il suo percorso ci sono La luna di giorno ed Eroina, più vicini alle sonorità urban, e L'ERBA VOGLIO, con cui ha introdotto nel repertorio i ritmi latinoamericani. Insieme a Dagood YL è nata Jimmy Choo, mentre con MOLLY GIRL, realizzato con GREG QX, si consolida il legame tra il folk trap latinoamericano e la scena di Roma. L'ultimo singolo è BARBARA, in cui la scrittura si fa più narrativa e introspettiva.