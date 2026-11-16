Ray-Ban Meta (Gen 3) e Meta Glasses: tecnologia smart per i viaggiatori digitali

I Ray-Ban Meta (Gen 3) e Meta Glasses rappresentano la nuova frontiera della tecnologia indossabile dedicata a chi ama viaggiare, offrendo un modo innovativo e manos libero per affrontare ogni avventura. Grazie alla possibilità di ascoltare musica, effettuare chiamate e interagire con Meta AI senza mai estrarre lo smartphone dalla tasca, questi occhiali smart diventano i compagni ideali per chi desidera godersi un weekend fuori porta con praticità e stile.



Immaginando una giornata trascorsa a Parigi, gli occhiali permettono di esplorare la città e ottenere informazioni in tempo reale semplicemente parlando con Meta AI, che può consigliare i posti più interessanti nelle vicinanze o facilitare la comunicazione con i residenti grazie alla traduzione istantanea quando si parla in francese. Tra una tappa e l'altra, puoi ascoltare la tua musica preferita o effettuare chiamate grazie agli speaker open-ear, che permettono di continuare a percepire i suoni dell'ambiente circostante. Puoi anche scattare foto e registrare video a mani libere, che si tratti di immortalare un panorama lungo la Senna o un momento speciale con il proprio compagno di viaggio.



Le funzionalità offerte sono integrate in un design che valorizza lo stile personale: una vasta selezione di montature, colori e lenti permette di scegliere il modello che meglio si adatta a ogni esigenza. I Ray-Ban Meta (Gen 3) sono disponibili a partire da 449 euro, mentre i Meta Glasses partono da 309 euro. Questi prezzi posizionano entrambi i prodotti come accessori funzionali ma anche di tendenza, pensati sia per la praticità che per l'estetica.



Indipendentemente dalla meta, questa nuova generazione di occhiali smart consente di restare sempre connessi, ascoltare musica, ricevere e fare chiamate, tradurre lingue e documentare i momenti più belli del viaggio con un semplice tocco. Un accessorio che trasforma ogni spostamento in un'esperienza all'avanguardia, perfetto per chi non vuole rinunciare a efficienza e stile anche lontano da casa.