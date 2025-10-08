Connect with us

Jeep Nuova Compass

Motori

Jeep Nuova Compass nello Stabilimento Stellantis di Melfi

Published

Jeep segna un importante traguardo annunciando l’inizio della produzione della Nuova Compass, una terza generazione del SUV globale, nello stabilimento di Stellantis a Melfi. Questo sito produttivo italiano rappresenta un pilastro per la casa automobilistica, consolidando la sua rilevanza in Europa grazie a una tradizione che risale a oltre 30 anni. Progettato per offrire prestazioni imbattibili su tutti i terreni, il nuovo modello di Jeep è costruito sulla piattaforma avanzata STLA Medium.

Nuova Compass promette di ridefinire il segmento C-SUV con il suo iconico design Jeep, interni spaziosi e una capacità di movimento straordinaria su diverse superfici, che comprendono strade urbane, autostrade e percorsi off-road. Una delle caratteristiche chiave del nuovo modello è la vasta gamma di propulsori elettrificati disponibili, tra cui e-Hybrid, ibridi plug-in e versioni completamente elettriche, capaci di offrire fino a 375 CV e un’autonomia di 650 km. Questa diversificazione rispecchia il principio fondamentale di Jeep di offrire “libertà di scelta”.

Lo stabilimento di Melfi, vero e proprio emblema della “libertà di produzione” di Jeep, dispone di una catena di montaggio ultra-flessibile che può rispondere rapidamente alle richieste del mercato, convertendo la produzione al 100% per veicoli elettrici (BEV) se necessario. “Costruita sulla piattaforma all’avanguardia STLA Medium, la Nuova Compass unisce le migliori capacità della categoria, il design iconico di Jeep, la tecnologia avanzata e la completa libertà di scelta dei propulsori,” facendo sì che i clienti possano allineare l’acquisto alle proprie esigenze, dai modelli ibridi efficienti alle versioni completamente elettriche.

Il sito produttivo è considerato un banco di prova per le tecnologie industriali di ultima generazione di Stellantis, con processi che includono tecniche di verniciatura ecocompatibili e sistemi di energia rinnovabile come pannelli fotovoltaici e turbine eoliche. Queste innovazioni sottolineano l’impegno di Stellantis verso la sostenibilità e rappresentano un fondamentale tassello nella roadmap di decarbonizzazione dell’azienda.

Con la produzione avviata, Nuova Compass sarà distribuita in 60 Paesi, tra cui regioni come Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda, consolidando ulteriormente il ruolo della Jeep come punto di riferimento nel mondo dei SUV. Dotato di una versatilità straordinaria e tecnologie innovative, il nuovo modello è destinato a scrivere un nuovo capitolo nel segmento C-SUV, offrendo ai clienti la combinazione vincente di capacità, innovazione e design.

