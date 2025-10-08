Jeep Nuova Compass nello Stabilimento Stellantis di Melfi

Jeep segna un importante traguardo annunciando l’inizio della produzione della Nuova Compass, una terza generazione del SUV globale, nello stabilimento di Stellantis a Melfi. Questo sito produttivo italiano rappresenta un pilastro per la casa automobilistica, consolidando la sua rilevanza in Europa grazie a una tradizione che risale a oltre 30 anni. Progettato per offrire prestazioni imbattibili su tutti i terreni, il nuovo modello di Jeep è costruito sulla piattaforma avanzata STLA Medium.

Nuova Compass promette di ridefinire il segmento C-SUV con il suo iconico design Jeep, interni spaziosi e una capacità di movimento straordinaria su diverse superfici, che comprendono strade urbane, autostrade e percorsi off-road. Una delle caratteristiche chiave del nuovo modello è la vasta gamma di propulsori elettrificati disponibili, tra cui e-Hybrid, ibridi plug-in e versioni completamente elettriche, capaci di offrire fino a 375 CV e un’autonomia di 650 km. Questa diversificazione rispecchia il principio fondamentale di Jeep di offrire “libertà di scelta”.

Lo stabilimento di Melfi, vero e proprio emblema della “libertà di produzione” di Jeep, dispone di una catena di montaggio ultra-flessibile che può rispondere rapidamente alle richieste del mercato, convertendo la produzione al 100% per veicoli elettrici (BEV) se necessario. “Costruita sulla piattaforma all’avanguardia STLA Medium, la Nuova Compass unisce le migliori capacità della categoria, il design iconico di Jeep, la tecnologia avanzata e la completa libertà di scelta dei propulsori,” facendo sì che i clienti possano allineare l’acquisto alle proprie esigenze, dai modelli ibridi efficienti alle versioni completamente elettriche.

Il sito produttivo è considerato un banco di prova per le tecnologie industriali di ultima generazione di Stellantis, con processi che includono tecniche di verniciatura ecocompatibili e sistemi di energia rinnovabile come pannelli fotovoltaici e turbine eoliche. Queste innovazioni sottolineano l’impegno di Stellantis verso la sostenibilità e rappresentano un fondamentale tassello nella roadmap di decarbonizzazione dell’azienda.

Con la produzione avviata, Nuova Compass sarà distribuita in 60 Paesi, tra cui regioni come Europa, Medio Oriente, Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda, consolidando ulteriormente il ruolo della Jeep come punto di riferimento nel mondo dei SUV. Dotato di una versatilità straordinaria e tecnologie innovative, il nuovo modello è destinato a scrivere un nuovo capitolo nel segmento C-SUV, offrendo ai clienti la combinazione vincente di capacità, innovazione e design.