Jeep punta sull'Europa e annuncia sei nuovi modelli per la Road to 2030

Jeep conferma il proprio impegno in Europa al Mondial de l'Auto 2026 e annuncia sei modelli multi-energia entro il 2030, rafforzando innovazione e tradizione.

Jeep sottolinea ancora una volta la sua visione di crescita per il mercato europeo, scegliendo il Mondial de l'Auto 2026 come vetrina per riaffermare la strategia Road to 2030. L'iconico marchio americano invita media, clienti e appassionati a scoprire la nuova fase di evoluzione, puntando su innovazione tecnologica ed espansione della gamma prodotti.

Nel corso dell'evento, Xavier Peugeot, responsabile del marchio Jeep per la regione Enlarged Europe, ha dichiarato: Jeep farà leva sui suoi solidi valori, valorizzerà il successo dei lanci di Nuova Avenger e Nuova Compass e rafforzerà la propria posizione in Europa ampliando la gamma fino a sei modelli, multi-energia e multipiattaforma, entro il 2030.

L'obiettivo del brand è ambizioso: introdurre entro il 2030 una gamma di sei SUV con motorizzazioni che spaziano dal tradizionale combustione interna all'ibrido fino al completamente elettrico. Un passo concreto che consolida la presenza Jeep in un continente sempre più orientato alla mobilità sostenibile e tecnologica.

Durante il salone francese, Jeep ha anche annunciato il supporto allo storico partner commerciale Neubauer mediante una esposizione speciale nel Padiglione 7, confermando la lunga collaborazione e attenzione al rapporto con il territorio europeo.

Il Mondial de l'Auto 2026 rappresenta per Jeep molto più che una fiera: è l'occasione per ribadire il ruolo centrale del marchio nella trasformazione che sta investendo il settore automobilistico. Come sottolineato durante la presentazione, Jeep affronta questa sfida restando fedele ai valori di libertà, avventura, autenticità e passione, motivando l'innovazione senza dimenticare la propria storia.

Il marchio Jeep, leader globale nel segmento SUV da quasi 85 anni, continua quindi ad offrire capacità off-road leggendarie, tecnologie avanzate e grande versatilità.