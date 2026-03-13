Connect with us

John Carpenter’s Toxic Commando è ora disponibile

Il maestro dell’horror John Carpenter torna protagonista nel mondo dei videogiochi con “John Carpenter’s Toxic Commando”, un nuovo sparatutto cooperativo che promette di trasformare l’apocalisse zombie in un’esperienza di pura adrenalina. Il titolo è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, pronto a trascinare i giocatori in una frenetica lotta per la sopravvivenza.

Sviluppato da Saber Interactive e pubblicato da Focus Entertainment, il gioco sfrutta la potenza del motore Swarm Engine, la stessa tecnologia alla base di successi come World War Z: Aftermath e Warhammer 40.000: Space Marine 2. Il risultato è una rappresentazione spettacolare di orde di zombie grotteschi e boss imponenti che sembrano emergere direttamente dagli incubi più crudi del cinema grindhouse.

Cooperazione, caos e carneficina sono le parole chiave di questa nuova avventura. I giocatori possono formare una squadra di quattro individui grazie alla modalità co-op con supporto crossplay tra console e PC. La missione è semplice nella teoria ma brutale nella pratica: sopravvivere. Tra ondate di mutanti e ambienti semi-aperti infestati, il lavoro di squadra diventa vitale. I veicoli sparsi per la mappa permettono di schiacciare le creature e creare momenti di pura soddisfazione visiva, mentre armi da fuoco, granate, abilità speciali e perfino katana assicurano un arsenale variegato e spettacolare.

La trama si svolge in un futuro prossimo in cui un fallito esperimento per sfruttare l’energia del nucleo terrestre trasforma il mondo in una landa di fango e orrori non morti. Al centro della storia troviamo Leon Dorsey, scienziato e mente dietro il disastro, che tenta di rimediare al suo errore reclutando un gruppo di mercenari. Tuttavia, i migliori costano troppo, così non resta che affidarsi ai Toxic Commandos, una squadra non proprio d’élite ma disposta a tutto pur di portare a termine la missione.

Il tono ironico e sopra le righe del titolo riflette l’estetica e lo spirito delle pellicole degli anni ’80, a cui Carpenter rende omaggio con passione. Lo stesso regista ha commentato con entusiasmo il lancio del gioco: “Il gioco è finalmente uscito. Giocatelo. È bello e divertente. Forse non siete pronti per l’attacco di questi ghoul, ma quando arriverà farete meglio a imparare in fretta! Vi travolgeranno. Questi ghoul sono qui per fare sul serio! È ora di spaccare tutto!”

Chi desidera un’esperienza ancora più completa può optare per la Blood Edition, che include il *Bloody Season Pass* e ulteriori contenuti dedicati ai fan più appassionati.

Con John Carpenter’s Toxic Commando, il maestro dell’horror rinnova il suo legame con il videogioco, fondendo azione e terrore in un’opera carica di nostalgia e adrenalina. Preparati a imbracciare le armi, radunare la tua squadra e affrontare l’incubo zombie più selvaggio degli ultimi anni.

