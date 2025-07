Kia Italia investe sul futuro delle nuove generazioni supportando Val.Te.Mo.

Kia Italia ha annunciato il proseguimento del suo impegno nella responsabilità sociale attraverso significative donazioni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane. In un’iniziativa che unisce mobilità ecologica e innovazione tecnologica, l’azienda ha donato una Kia EV9 completamente elettrica e avanzati strumenti digitali all’associazione Val.Te.Mo. Questa organizzazione, con sede a Edolo nel cuore delle Alpi Centrali, è riconosciuta per la sua abilità nel collaborare con una vasta rete di enti pubblici e privati al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo sostenibile dei territori montani.

La Kia EV9 donata sosterrà lo sviluppo di progetti nell’ambito della mobilità sostenibile, grazie alla sua capacità di affrontare le sfide della mobilità nelle regioni montane. L’integrazione di strumenti tecnologici di ultima generazione migliorerà, inoltre, l’efficacia delle attività scientifiche e culturali condotte in collaborazione con il Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano.

L’impegno di Kia Italia rappresenta una continuità del progetto iniziato nel 2024, mirato a sostenere le nuove generazioni e l’ecosistema montano. Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver donato a Val.Te.Mo. una nostra vettura 100% elettrica, per supportarla negli ordinari impegni e di averla dotata di strumentazione digitale di ultima generazione, contribuendo concretamente al progresso per lo sviluppo sostenibile: un impegno che rafforza il nostro sostegno al cambiamento e all’innovazione per le generazioni future.”

A sua volta, Sonia Visioli, Presidente di Val.Te.Mo., ha apprezzato profondamente l’iniziativa dichiarando: “Grazie a Kia, Val.Te.Mo. potrà proseguire nella propria missione e spostarsi in modo sostenibile tutelando l’ambiente montano e coloro che qui vivono. La collaborazione con Kia dimostra che Val.Te.Mo. è in grado di interloquire anche ad alti livelli coinvolgendo grandi società che operano in tutto il mondo e che il territorio montano è oggetto di attenzione non solo da parte di chi ci vive ma è riconosciuto un bene universale.”

Anche Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT, ha sottolineato l’importanza di tale supporto affermando: “Il riconoscimento va al territorio, un territorio che, attraverso ValTeMo – il soggetto individuato da Kia come esempio virtuoso di impegno per la sostenibilità – ha saputo distinguersi. Val.Te.Mo è un’associazione che da molti anni collabora in modo significativo con il territorio e quindi anche con UNIMONT, riuscendo ad alimentare l’‘ecosistema dell’innovazione’ funzionale alla crescita e allo sviluppo delle aree montane. Val.Te.Mo viene premiata proprio per questo motivo, e noi siamo felici di essere parte di un processo che mette in luce la capacità dei territori montani – spesso percepiti come svantaggiati – di creare valore.”