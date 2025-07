Kontrolfreek annuncia la partnership con Minecraft e presenta i Thumbsticks

KontrolFreek, noto marchio di miglioratori di controller, ha annunciato una nuova partnership con Minecraft, il popolare videogioco di fama mondiale. Questa collaborazione introduce sul mercato i Minecraft Creeper Edition Performance Thumbsticks e le No-Slip Thumb Grips, progettate per console di nuova generazione, come la Nintendo Switch 2.

I nuovi accessori, pensati per migliorare le prestazioni e il comfort dei giocatori, offrono una precisione millimetrica grazie a un design ottimizzato e a materiali di alta qualità. Perfetti per lunghe sessioni di gioco, i Performance Thumbsticks in edizione Creeper sono compatibili con PlayStation 5 e Xbox Serie X|S. Sono dotati di levette a media altezza che aumentano il comfort e la mira, mentre la superficie in gomma con incisione laser garantisce una presa extra e un tocco distintivo ispirato all’iconico Creeper di Minecraft.

Le No-Slip Thumb Grips sono invece realizzate specificamente per gli appassionati di Minecraft su console next-gen, come la Nintendo Switch 2. Grazie ai materiali antiscivolo proprietari, queste impugnature migliorano la presa e il controllo, riducendo lo scivolamento tipico dei controller standard.

Progettati per soddisfare sia le esigenze ergonomiche che prestazionali del gioco, questi accessori sono disponibili a prezzi accessibili: €19.99 per i Performance Thumbsticks e €12.99 per le No-Slip Thumb Grips in confezioni da due.

“I Thumbsticks più avanzati e popolari al mondo sono stati creati appositamente per i fan di Minecraft”, afferma KontrolFreek, promettendo un’esperienza di gioco arricchita che combina “una presa eccezionale, un controllo più fluido e un maggiore comfort per prestazioni d’élite”.

KontrolFreek è parte di SteelSeries, leader globale delle periferiche per gaming, offrendo prodotti in oltre 40 paesi e garantendo accessori di alta qualità che migliorano l’esperienza di gioco, attraverso un’innovazione continua e un design accurato.

Con questa nuova linea, KontrolFreek mira a trasformare l’esperienza di gioco in Minecraft, aumentando la precisione e il comfort, facendo sì che ogni giocatore possa superare sfide impegnative con facilità e sicurezza.