Motori

KTM 890 SMT 2026: la sport-tourer READY TO RACE

Published

La KTM 890 SMT 2026 non nasce per piacere a tutti, ma per conquistare chi vive la moto come un’estensione del proprio istinto. È pensata per chi considera l’asfalto un vero terreno di gioco, per chi pretende adrenalina a ogni curva, precisione assoluta all’apertura del gas e versatilità totale nell’uso quotidiano. Una moto capace di accompagnarti in ufficio dal lunedì al venerdì e di diventare un’arma affilata sui passi di montagna nel weekend, anche in coppia.

Sportiva nel DNA, ma sorprendentemente votata al viaggio, la 890 SMT si trasforma in una vera globe-trotter grazie agli accessori del catalogo KTM PowerParts. Valigie laterali, parabrezza maggiorato, sella comfort e numerosi upgrade permettono di cucirsi addosso una moto che resta READY TO RACE, ma sa macinare chilometri con disinvoltura.

La versione 2026 non stravolge la formula vincente introdotta nel 2023, ma la affina con interventi mirati che ne esaltano il carattere sportivo. La nuova livrea arancione-blu-nera, ispirata direttamente al mondo racing KTM, rende la moto più audace e più coerente con l’identità del marchio. A colpire è anche il parafango anteriore basso di serie, che sostituisce il classico “becco” alto e regala alla 890 SMT una presenza su strada più compatta, cattiva e muscolosa.

Il risultato è una moto che appare ancora più aggressiva e fedele alla propria missione: divertire, sempre e comunque, che si tratti di una piega domenicale o di un lungo viaggio carico di bagagli.

Il cuore della KTM 890 SMT 2026 resta l’apprezzatissimo bicilindrico LC8c da 889 cm³, capace di erogare 105 CV e 100 Nm di coppia. Un’unità progettata per offrire risposta immediata, allungo brillante e una spinta corposa già ai medi regimi, perfetta per una sport-tourer che vuole essere emozionante senza diventare impegnativa.

La ciclistica è uno dei punti di forza del progetto: telaio, motore portante e sospensioni WP APEX completamente regolabili lavorano insieme per garantire agilità, stabilità e comfort, sia nella guida sportiva sia nei lunghi trasferimenti.

Sul fronte tecnologico, la KTM 890 SMT 2026 conferma una dotazione completa e concreta. Il sistema di Traction Control e ABS Cornering sensibili all’angolo di piega, con funzione ABS Supermoto di serie, permette di spingere in sicurezza anche quando il ritmo si alza. I tre riding mode RAIN, STREET e SPORT consentono di adattare il carattere della moto a ogni contesto, mentre la modalità TRACK opzionale porta la guida su un livello più corsaiolo.

Non manca un pacchetto elettronico all’insegna della funzionalità, con luci full LED, display TFT da 5 pollici, QUICKSHIFTER+ e Cruise Control opzionale, ideali per aumentare comfort e controllo nei viaggi più lunghi. Le ruote da 17 pollici con pneumatici Michelin PowerGP completano l’assetto, garantendo grip e precisione fin dal primo colpo di gas.

La filosofia della KTM 890 SMT è chiara: unire il meglio di due mondi. Da una parte la cattiveria e la leggerezza tipiche delle sportive KTM, dall’altra la praticità e la resistenza necessarie per affrontare lunghi tragitti. È una moto che sa essere comoda senza perdere carattere, veloce senza diventare estrema, tecnologica senza risultare complicata.

La commercializzazione della KTM 890 SMT 2026 è prevista per il mese di febbraio. Il prezzo di listino è fissato a 13.990 euro IVA inclusa (F.C.), posizionandola come una delle sport-tourer più interessanti per chi cerca prestazioni, stile racing e vera versatilità su strada.

