La canzone ufficiale delle Olimpiadi 2024, Hello World di Gwen Stefani e Anderson .Paak

La superstar globale Gwen Stefani e il talentuoso artista Anderson .Paak si uniscono per creare la canzone ufficiale delle Olimpiadi 2024, intitolata “Hello World“. Questo straordinario brano è stato scritto e prodotto da Ryan Tedder degli OneRepublic e è stato realizzato in collaborazione con il principale sponsor dell’evento, Coca-Cola.

“Hello World” celebra la magia dell’unione che si manifesta quando persone di tutto il mondo si riuniscono per partecipare ad eventi epici come le Olimpiadi. Con emozionanti versi e melodie coinvolgenti, la canzone cattura lo spirito unificante e la diversità che caratterizzano questo straordinario evento sportivo.

Ryan Tedder, l’autore del brano, ha condiviso la sua gratitudine per l’opportunità di creare la canzone ufficiale delle Olimpiadi, definendola un sogno che si avvera. Con un’infanzia passata a guardare le Olimpiadi, Tedder ha trasmesso tutto il suo amore per lo sport e per l’unione globale attraverso la musica di “Hello World”.

Il videoclip ufficiale della canzone, pubblicato sul canale YouTube delle Olimpiadi, mostra Gwen Stefani e Anderson .Paak esibirsi di fronte ai famosi Anelli olimpici, mentre immagini delle edizioni passate dei Giochi si alternano per creare un’atmosfera epica e coinvolgente.

Questa collaborazione musicale senza precedenti tra Gwen Stefani, Anderson .Paak e Ryan Tedder promette di essere un’aggiunta emozionante e indimenticabile alle celebrazioni delle Olimpiadi 2024. Non vediamo l’ora di vivere l’energia e la passione che “Hello World” porterà a questo straordinario evento internazionale.