La Classic Defender V8 si rinnova: arrivano le tinte esclusive ispirate alla Defender OCTA

Published

La Classic Defender V8 amplia il proprio universo di personalizzazione e si avvicina ancora di più al mito contemporaneo Defender OCTA. Land Rover Classic ha annunciato ufficialmente la possibilità di configurare la Classic Defender V8 con le stesse combinazioni di colori e finiture della Defender OCTA, il modello che rappresenta il vertice assoluto delle prestazioni su strada e in fuoristrada della famiglia Defender .

Presentata come una vera icona rimasterizzata, la Classic Defender V8 può ora essere ordinata nelle tonalità più esclusive della gamma OCTA, tra cui Petra Copper, Faroe Green e Sargasso Blue, affiancate dal raffinato Narvik Black della OCTA Black e dal luminoso Patagonia White. Si tratta di una novità che rafforza il legame tra passato e presente, permettendo ai clienti di fondere il fascino intramontabile della Defender classica con l’estetica più evoluta e sofisticata dell’interpretazione moderna.

La cura artigianale resta uno degli elementi distintivi del progetto. Ogni esemplare di Classic Defender V8 by Land Rover Classic richiede circa 300 ore di lavorazione dedicate esclusivamente alla verniciatura, dalla preparazione iniziale fino alla lucidatura finale. I colori possono essere scelti sia con finitura lucida sia con una speciale finitura satinata, sviluppata per richiamare la patina del Matte Protecting Film disponibile sulla Defender OCTA, sottolineando ulteriormente l’attenzione maniacale al dettaglio.

Anche gli interni segnano un passo in avanti importante. Per la prima volta sulla Classic Defender V8 debutta Ultrafabrics, un materiale PU leggero e altamente resistente, disponibile nelle tonalità Khaki Green, Light Cloud e Lunar, accanto alle pregiate pelli semi-anilina Burnt Sienna ed Ebony. Grazie al programma Works Bespoke, i clienti possono collaborare direttamente con il team di progettazione di Land Rover Classic per replicare con precisione il posizionamento dei colori su volante, leva del cambio, cruscotto e pannelli porta, ottenendo un abitacolo davvero su misura.

Dal punto di vista tecnico, la Classic Defender V8 continua a rappresentare una delle reinterpretazioni più estreme del modello storico. Ogni vettura nasce da un veicolo donatore prodotto tra il 2012 e il 2016, completamente restaurato e riprogettato, e viene equipaggiata con il poderoso V8 5.0 litri da 405 CV, abbinato al cambio automatico ZF a otto rapporti con modalità sport. Le prestazioni sono supportate da un assetto dedicato, con sospensioni sviluppate ad hoc, sterzo rivisto e un impianto frenante maggiorato con dischi anteriori da 335 mm e posteriori da 300 mm.

Non mancano dettagli esclusivi ispirati direttamente alla OCTA, come la griglia del radiatore Gloss Black progettata per ottimizzare il raffreddamento e lo script sul cofano in Chopped Carbon Fiber, elementi che rafforzano l’immagine sportiva e contemporanea del veicolo senza tradirne l’anima classica.

«La Defender OCTA è la Defender più dinamica e più forte mai realizzata, mentre la Classic Defender V8 è estremamente caratteristica e ricercata», ha dichiarato Dominic Elms, Managing Director di Jaguar Land Rover Classic, sottolineando come la richiesta dei clienti abbia spinto il team Works Bespoke a creare quello che definisce l’“accoppiamento Defender definitivo”.

Un aspetto fondamentale è che non è necessario possedere una Defender OCTA per commissionare una Classic Defender V8 con le stesse specifiche estetiche. Il programma Works Bespoke consente infatti di dare vita a esemplari unici, configurabili nelle versioni 90 o 110 Station Wagon oppure 90 Soft Top, arricchiti da tecnologie moderne, sistemi di infotainment aggiornati, pacchetti di illuminazione Crystal Lighting e un’ampia scelta di cerchi e accessori pensati per l’avventura.

Con questa evoluzione, la Classic Defender V8 si conferma non solo come un restauro di altissimo livello, ma come un vero oggetto di desiderio per collezionisti e appassionati, capace di unire la tradizione Land Rover alle massime espressioni di design, prestazioni e personalizzazione contemporanea.

