La demo RPG MAKER WITH PLAYER è ora disponibile su Switch

NIS America, Inc. ha annunciato che la demo gratuita di RPG MAKER WITH PLAYER è finalmente disponibile per Nintendo Switch. Questa nuova versione di RPG Maker offre agli appassionati la possibilità di creare il proprio gioco di ruolo in modo semplice ed intuitivo. I giocatori potranno condividere e giocare con altri creatori a partire dall’11 ottobre.

RPG MAKER WITH arriverà su Nintendo Switch l’11 ottobre 2024 e su PS4 e PS5 nel 2025. La demo permetterà agli utenti di sperimentare gli strumenti di creazione messi a disposizione dal software e di giocare gratuitamente ai giochi creati dagli altri con RPG MAKER WITH PLAYER.

Per aiutare i giocatori a iniziare a creare il proprio gioco con RPG MAKER WITH, NIS America, Inc. ha pubblicato una Wiki per principianti. Questa risorsa include guide dettagliate che spaziano dalla creazione di un gioco in soli 10 minuti a consigli avanzati per i creatori esperti.

RPG MAKER WITH offre più strumenti e una maggiore accessibilità rispetto alle versioni precedenti. L’interfaccia facile da usare e i comandi intuitivi permettono ai giocatori di scegliere tra la creazione di risorse e funzioni semplici o complesse. Questo consente a tutti, dal principiante al professionista, di immergersi totalmente nella creazione del proprio gioco.

Con RPG MAKER WITH, i giocatori potranno dare libero sfogo alla propria creatività grazie a strumenti facili da utilizzare, controlli intuitivi e possibilità di condivisione online. L’esperienza di creazione di un gioco diventa così un processo coinvolgente e stimolante per tutti gli appassionati.