La Fondazione SEAT CUPRA sostiene la salute e i giovani talenti per trasformare la società

La Fondazione SEAT CUPRA, recentemente inaugurata presso CASA SEAT, si prefigge di apportare un cambiamento positivo nella società attraverso l’investimento in tre aree strategiche: salute, sostegno alle nuove generazioni ed eredità sociale. Questo progetto ambizioso mira a creare impatti concreti e duraturi nelle comunità dove la fondazione opera.
Uno dei pilastri fondamentali della fondazione è la salute. In questo contesto, la Fondazione SEAT CUPRA si impegna a facilitare l’accesso all’assistenza medica domiciliare. Inoltre, intende supportare attivamente la ricerca scientifica, promuovendo innovazioni che possano migliorare la qualità della vita delle persone.
L’altro aspetto chiave dell’iniziativa è il sostegno alle nuove generazioni, soprattutto quelle provenienti da contesti svantaggiati. Attraverso l’Impulse Program: Raval, la fondazione si propone di garantire pari opportunità educative ai giovani abitanti del quartiere Raval di Barcellona. Questo programma è progettato specificamente per dare una possibilità di emergere ai talenti giovanili, rompendo le barriere socio-economiche che spesso limitano il loro potenziale.
La Fondazione SEAT CUPRA si presenta dunque come un’entità dedicata alla trasformazione sociale, focalizzandosi su tre pilastri strategici: salute, sostegno alle nuove generazioni ed eredità sociale. Questo triplice approccio rappresenta un piano d’azione completo per affrontare problematiche fondamentali e incrementare il benessere collettivo. In questo sforzo, la fondazione invita la comunità a partecipare attivamente e a sostenere iniziative che aspirano a cambiare positivamente il volto della società.