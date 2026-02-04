Lancia al Racing Meeting 2026: competizione, heritage e futuro sportivo

Dal 7 all’8 febbraio 2026, la Fiera di Vicenza torna a ospitare il Racing Meeting, giunto alla sua sesta edizione e ormai riconosciuto come il principale appuntamento italiano dedicato al motorsport. Ideato dal due volte Campione del Mondo Rally Miki Biasion con il supporto di ACI Vicenza, l’evento si conferma come una piattaforma di riferimento per appassionati, professionisti e protagonisti delle competizioni.

Lancia sarà protagonista assoluta con uno stand interamente dedicato, simbolo del ritorno ufficiale del marchio alle corse e del suo nuovo corso sportivo. L’esposizione racconterà il legame tra passato e futuro, tra innovazione e tradizione, mettendo in mostra modelli che incarnano la rinascita competitiva della Casa italiana.

Sul palco Lancia spiccano quattro vetture emblematiche. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, punta di diamante del programma sportivo, segnerà il ritorno del marchio nel campionato WRC2. Progettata secondo i più recenti regolamenti FIA, la vettura rappresenta la sintesi tra prestazioni elevate, affidabilità e sviluppo tecnico d’avanguardia. Accanto a essa troverà spazio la Ypsilon Rally4 HF, la vettura con cui Lancia ha riaperto ufficialmente la propria attività agonistica e che costituisce il cuore del Trofeo Lancia. Pensata per favorire l’ingresso dei giovani piloti nel mondo delle corse, unisce prestazioni di livello, costi contenuti e un chiaro obiettivo formativo.

All’interno dello stand farà inoltre il suo debutto la Nuova Lancia Ypsilon HF, versione stradale elettrica da 280 CV, capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi. Questa reinterpretazione moderna dello spirito racing Lancia traduce l’eleganza e la potenza storica del marchio in una proposta contemporanea, dal design aggressivo ma raffinato. Completano la gamma sportiva la Nuova Ypsilon HF Line, con motorizzazione ibrida da 110 CV, e un allestimento che coniuga efficienza, comfort e dettagli ispirati alle competizioni.

Durante la manifestazione verranno inoltre premiati i vincitori del Trofeo Lancia 2025 e annunciati i nuovi programmi sportivi per la stagione 2026, confermando il ruolo centrale del Racing Meeting come punto d’incontro per il motorsport legato al marchio.

Il cuore culturale dell’edizione sarà la mostra “Italia da Corsa”, curata da Miki Biasion. Si tratta di una celebrazione dell’eccellenza automobilistica nazionale, con 30 vetture da competizione e oltre 15 marchi italiani protagonisti di oltre un secolo di storia delle corse. Lancia partecipa con alcune delle sue icone più rappresentative, dalla Lambda degli anni ’20, protagonista alla Targa Florio, alla Aurelia B20 della 1000 Miglia, fino alle leggendarie Delta Safari e LC2 Endurance, testimonianza di un patrimonio tecnico e sportivo che continua a ispirare il futuro del marchio.

L’edizione 2026 del Racing Meeting, forte di una crescita costante di espositori e contenuti, si preannuncia come la più grande e completa di sempre. Con un format aggiornato e una sempre maggiore apertura alle diverse discipline del motorsport, Vicenza si prepara a diventare nuovamente il centro pulsante della passione automobilistica nazionale.

Lancia conferma così il suo ruolo di ambasciatrice dell’eleganza e delle prestazioni italiane, riaffermando la propria identità attraverso un equilibrio tra heritage e innovazione, e mostrando al pubblico il volto contemporaneo della sua rinascita sportiva.