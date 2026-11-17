Lancia amplia l'offerta della gamma Ypsilon con la nuova versione Turbo 100, combinando eccellenza motoristica, stile iconico e accessibilità economica. Il modello si distingue grazie al motore benzina 1.2 Turbo da 100 CV (74 kW) abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, offrendo consumi di circa 19,2 km/l nel ciclo WLTP e tecnologia Start&Stop per massimizzare l'efficienza urbana. Con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi, la Ypsilon Turbo 100 garantisce performance vivaci senza rinunciare alla praticità quotidiana.

La nuova Ypsilon Turbo 100 rappresenta una porta d'accesso privilegiata all'universo Lancia, completando una gamma propulsiva che spazia dal benzina, all'ibrido, fino al 100% elettrico, con potenze tra 100 e 280 CV. Le nuove dimensioni di 4,08 metri contribuiscono a una versatilità superiore rispetto al passato, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente.

Il motore benzina Turbo 1.2 garantisce anche vantaggi economici, tra cui l'esenzione temporanea dalla tassa automobilistica nel 2027, rendendo la gestione del veicolo ancora più conveniente. Il cambio manuale a 6 marce, morbido e preciso, consente uno stile di guida personalizzato, mentre la tecnologia Start&Stop contribuisce a ridurre i consumi nelle tratte urbane.

Tre allestimenti definiscono l'identità della Ypsilon Turbo 100: la versione base Ypsilon offre già dotazioni di rilievo come cerchi da 16 pollici, fari anteriori Full LED automatici e posteriori ispirati alla Stratos. L'allestimento LX aggiunge cerchi diamantati da 17 pollici e sedili premium in velluto riciclato. Al vertice troviamo l'HF Line, che esalta le ambizioni sportive del marchio con stile distintivo e dotazioni specifiche.

Oltre al piacere di guida, la nuova Ypsilon Turbo 100 esprime l'eleganza tipica dell'italianità targata Lancia. La compatta si posiziona come auto moderna, attenta sia alle prestazioni sia all'accessibilità economica, ed è disponibile da 199 euro al mese, con un'offerta che prevede tasso zero e anticipo zero.

L'universo Lancia prosegue così il suo viaggio nel Rinascimento dell'eleganza, con Ypsilon Turbo 100 protagonista di una nuova fase di crescita e innovazione, pronta a conquistare chi cerca personalizzazione, efficienza e charme italiano.