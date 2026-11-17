The Blood of Dawnwalker, il premiato GDR d'azione open world dark fantasy sviluppato con Unreal Engine 5, ha ricevuto un corposo aggiornamento che introduce la tanto attesa modalità New Game+ su tutte le piattaforme, offrendo ai giocatori una nuova dimensione di sfida e ricompense.



Con il rilascio dell'aggiornamento 1.2, i fan possono ora immergersi nuovamente nella misteriosa Valle Sangora, affrontando nemici ancora più temibili e andando alla ricerca di manufatti ancora più potenti. La modalità New Game+ si sblocca dopo il completamento dell'epilogo del gioco e diventa accessibile dal menu principale, dando la possibilità di riaffrontare la storia mantenendo i progressi ottenuti nella partita precedente, incluse build, vantaggi, oggetti e abilità.



Il livello massimo per giocatori e oggetti viene innalzato da 50 a 100, offrendo margini di crescita e personalizzazione ulteriori. Inoltre, la progressione del livello delle zone viene rimossa, consentendo una totale libertà di esplorazione dopo il prologo: tutti i nemici si adatteranno dinamicamente al livello raggiunto dal personaggio. Per mantenere alta la tensione, gli sviluppatori hanno introdotto un moltiplicatore ai danni subiti dai nemici, assicurando combattimenti sempre avvincenti per tutta la durata della nuova partita.



Tra le novità di rilievo, armature, spade e accessori dispongono ora di nuove versioni potenziate, facilmente distinguibili grazie a bordi e icone uniche. Gli oggetti leggendari, in particolare, sono contraddistinti da una cornice rossa e da un'etichetta NG+ accanto al proprio nome, rendendoli immediatamente riconoscibili e ambiti all'interno del vasto arsenale.



L'aggiornamento 1.2 non si limita alla nuova modalità, ma porta anche una serie di ritocchi al bilanciamento che puntano a perfezionare ulteriormente l'esperienza di gioco. Con la modalità NG+, il livello massimo per i giocatori e gli oggetti sarà aumentato da 50 a 100. Verrà inoltre rimossa la progressione del livello delle zone, consentendo di esplorare liberamente tutte le regioni dopo aver completato il prologo. Il livello dei nemici sarà sempre adeguato a quello del personaggio del giocatore. Per garantire che l'esperienza di combattimento resti impegnativa, sarà applicato un moltiplicatore dei danni a tutti i nemici, mantenendo gli scontri sempre avvincenti per l'intera durata della partita in modalità New Game+.



The Blood of Dawnwalker è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S dal 3 settembre. L'arrivo della modalità New Game+ rappresenta un segnale importante per la community dei fan del dark fantasy, desiderosi di mettere alla prova le proprie abilità e scoprire tutti i segreti della Valle Sangora.