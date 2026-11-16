Sicurezza stradale: in 15 anni quasi il 30% di morti in meno ma ancora 8 vittime al giorno

Quasi il 30% di vittime in meno sulle strade italiane negli ultimi 15 anni, ma il bilancio resta drammatico: nel 2025, 2.868 persone hanno perso la vita in incidenti stradali, ovvero circa otto al giorno. A questi dati si sommano oltre 237.000 feriti in quasi 177.207 incidenti con lesioni a persone. Anche se i numeri mostrano progressi significativi rispetto al passato, la sicurezza stradale rimane una delle grandi sfide irrisolte del Paese.

Nel 2010, gli incidenti stradali contavano più di 4.090 morti e quasi 303.000 feriti. Oggi le statistiche segnano un calo degli incidenti del 16,2%, delle vittime del 29,9% e dei feriti del 21,4%. Ma i numeri non bastano a placare il dolore delle famiglie né a fermare l'emergenza sociale ed economica legata agli incidenti. Secondo dati ACI e Istat, nel 2025 il costo sociale degli incidenti con lesioni ha superato i 18 miliardi di euro, quasi l'1% del PIL nazionale, cifra che cresce a 22,6 miliardi includendo anche i danni materiali.

L'impegno per la sicurezza deve partire dalla formazione. La battaglia contro la piaga dell'incidentalità stradale va combattuta con forza e determinazione e gli ultimi dati in nostro possesso ci inducono a proseguire in questa direzione, afferma Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club d'Italia. Dobbiamo moltiplicare gli sforzi partendo dall'educazione stradale dei giovani e dei giovanissimi. Perché la sicurezza stradale non comincia quando ci mettiamo al volante. Inizia molto prima, quando a casa, a scuola o nei corsi di guida sicura impariamo che ogni comportamento ha delle conseguenze, che ogni regola - anche quella che può sembrarci fastidiosa o inutile - è importante, perché può contribuire a salvare delle vite, e che la libertà di muoversi comporta la responsabilità di rispettare gli altri.

Nel ricordo delle vittime, l'ACI porta la testimonianza di Gabriella Saracino, madre di Gaia von Freymann, la giovane travolta e uccisa insieme all'amica Camilla Romagnoli mentre attraversavano corso Francia a Roma nel dicembre 2019. La sensibilizzazione continua anche con la nuova campagna internazionale FIA dedicata alla lotta contro le distrazioni al volante. Sulla strada tutti hanno bisogno della tua attenzione: evita le distrazioni è il messaggio rilanciato in occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada. La prevenzione è ancora l'arma principale per salvaguardare vite e costruire una mobilità più sicura e consapevole per tutti.