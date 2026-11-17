Hyundai conferma il suo ruolo da protagonista nel panorama running grazie al progetto paneuropeo Run to Progress, che dopo aver animato la 25ª Eurospin Verona Run Marathon si prepara ad accendere l'entusiasmo nel cuore di Milano.

Dopo la tappa di Verona, in cui la città si è trasformata in un palcoscenico dedicato allo sport dal 13 al 15 novembre, Hyundai ha accompagnato atleti e appassionati su diversi percorsi, dalla maratona di 42 chilometri alla 21 km, fino alla Family Run. L'atmosfera suggestiva di città e monumenti storici, culminata nell'arrivo nell'Arena di Verona e il traguardo in Piazza Bra, ha reso ancora più speciale questa edizione che celebrava il venticinquesimo anniversario della manifestazione.

Durante la competizione, due Hyundai INSTER Cross hanno scandito il ritmo della gara come timekeeper ufficiali, evidenziando il legame tra il marchio e il mondo dell'innovazione sportiva. Al Pala Magis, nel cuore dell'Expo Village, i visitatori hanno avuto l'opportunità di ammirare da vicino le ultime novità del brand, come i modelli IONIQ 3 e IONIQ 5 N.

L'iniziativa Run to Progress si è contraddistinta anche per l'esperienza immersiva offerta ai partecipanti. All'interno dell'Expo Village, runner e appassionati hanno potuto condividere i propri obiettivi e raccontare i passi verso il progresso personale. Il messaggio centrale rimane chiaro: il vero traguardo non è la vittoria, ma la costanza, la motivazione e il miglioramento quotidiano.

La prossima destinazione è Milano, dove dal 20 al 22 novembre Run to Progress accompagnerà la Powerade Milano Half Marathon. Venerdì 20 e sabato 21 novembre l'attesa si respirerà presso l'Expo Village all'Allianz MiCo, in Piazzale Carlo Magno 1, dove i visitatori potranno scoprire la IONIQ 3 nello spazio espositivo dedicato. Nei pressi dello stand Hyundai, una IONIQ 5 N ospiterà l'attività Car Wrap, permettendo ai presenti di lasciare messaggi ed esprimere le proprie aspirazioni, rafforzando così il senso di community.

Domenica 22 novembre sarà il momento della gara, con la 21 km e la 10 km ad attraversare alcune delle zone più iconiche di Milano, da CityLife al Duomo, passando per l'Arco della Pace e il Parco Sempione. Durante il percorso tornerà l'Arco Hyundai, simbolo di energia e supporto agli atleti, così come i modelli Hyundai incaricati di rilevare i tempi di gara.

Dopo la linea del traguardo, i runner potranno vivere due esperienze pensate per celebrare la soddisfazione post-gara: lo Specchio Kudos, dove immortalare il proprio risultato tra selfie e messaggi personalizzati, e il LED Wall You Left Your Mark, che valorizzerà i risultati di ogni partecipante, sottolineando il segno lasciato sull'evento.

Run to Progress rappresenta la filosofia Progress for Humanity di Hyundai, che promuove un'idea di progresso inclusiva e incentrata sulle persone. Il progetto continua a unire città, runner e nuove sfide, proponendo ogni tappa come un invito a guardare al futuro con motivazione, costanza e spirito di condivisione.