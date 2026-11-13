Citroën 2 CV 007: l'iconica utilitaria celebra i 45 anni nella saga di James Bond

La Citroën 2 CV 007 celebra quest'anno il 45esimo anniversario dalla sua entrata nella leggenda, dopo essere stata protagonista in una delle scene più memorabili della saga di James Bond. Nel 1981, la mitica utilitaria francese venne scelta per accompagnare l'agente segreto più famoso al mondo nel film For Your Eyes Only, affiancando Roger Moore e Carole Bouquet in una spettacolare sequenza di inseguimento che ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario collettivo europeo.



Citroën decise di celebrare quell'incredibile connubio tra cinema e automobilismo con una serie limitata di soli 800 esemplari della 2 CV 007. Queste auto speciali, personalizzate con livrea gialla, adesivi "007" su cofano, porte e bagagliaio e iconici fori di proiettile sulla carrozzeria, furono presentate il 4 luglio 1981 nel Regno Unito (300 unità) e il 14 ottobre seguente in Francia (500 unità), diventando immediatamente oggetti da collezione e uno dei modelli più ricercati di sempre.



La sequenza d'azione girata tra le curve di Corfù, in Grecia e ambientata nella campagna spagnola, vede la 2 CV 6 impegnata tra ribaltamenti, derapate e salti al limite. Un ruolo da protagonista molto distante dall'aura tranquilla che da sempre accompagna la piccola Citroën, capace qui di sorprendere e conquistare il pubblico con la sua agilità inedita e la rocciosa resistenza alle sollecitazioni della scena.



"Grazie alla sua natura inaspettata, questa apparizione aiuta a rafforzare l'immagine di una vettura già profondamente radicata nell'immaginario collettivo", si sottolinea nella ricostruzione dell'anniversario.



Per le esigenze del film, ben tre esemplari della 2 CV vennero modificati appositamente nel Regno Unito dal celebre preparatore Rémy Julienne. Sotto la carrozzeria familiare si nascondevano modifiche tecniche importanti: il motore di 1.015 cm³ proveniente dai modelli Ami Super e GS, rinforzi strutturali come roll-bar, protezioni per motore e cambio e assetto irrobustito, così da resistere ai salti e alle sollecitazioni delle scene più dure.



Fu proprio questa capacità di reinventarsi e di adattarsi ai contesti più inaspettati a rafforzare lo status della 2 CV come simbolo di libertà, ingegno e longevità automobilistica europea. Dal suo esordio, la 2 CV ha attraversato generazioni, rimanendo punto di riferimento della cultura popolare, capace di coniugare semplicità e creatività in una miscela ancora oggi attuale.



L'anniversario della 2 CV 007 viene celebrato anche dalla digitalizzazione della sua storia su Citroen Origins, piattaforma che racconta le icone del marchio francese. Un modo per preservare e trasmettere ai più giovani la ricchezza di un'eredità fatta di passione per il design, la mobilità e l'innovazione.



