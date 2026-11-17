Marelli si distingue a livello internazionale aggiudicandosi il prestigioso SAA Innovations in Lightweighting Award grazie alla sua Driver Unit al nitruro di gallio (GaN). Questo riconoscimento, conferito dalla Society of Automotive Analysts, premia fornitori automotive che sviluppano tecnologie in grado di garantire risparmi di massa nei veicoli, contribuendo ad un'industria automobilistica più efficiente e sostenibile.

La Driver Unit di Marelli sfrutta il potenziale del GaN (nitruro di gallio), un materiale che consente di ridurre il peso e migliorare le prestazioni delle componenti elettroniche nei veicoli. Attraverso questa innovazione, Marelli mette a disposizione delle case automobilistiche una soluzione che nel contempo alleggerisce e aumenta la sostenibilità dei sistemi di bordo.

Il premio è stato annunciato durante il SAA Materials Innovation Summit 2026 tenuto ad Auburn Hills, Michigan, evento di riferimento per i leader del settore automotive su scala globale. Il riconoscimento testimonia la capacità dell'azienda di rispondere alle esigenze del mercato con soluzioni avanzate, orientate all'efficienza energetica e al rispetto dell'ambiente.

L'innovazione nella riduzione della massa dei veicoli è strategica per la transizione verso una mobilità sempre più elettrica e attenta alle emissioni. Marelli prosegue il proprio percorso di ricerca e sviluppo per offrire tecnologie che anticipano le sfide della mobilità di domani, consolidando il proprio ruolo tra i protagonisti del settore.