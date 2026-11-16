Jaecoo partner ufficiale di "Hunger Games: l'alba sulla mietitura" in Italia

Jaecoo affianca il celebre ritorno di Hunger Games nelle sale italiane diventando auto partner ufficiale di L'alba sulla mietitura, il nuovo capitolo della saga diretta da Francis Lawrence, in arrivo il 19 novembre.

La collaborazione internazionale vede protagonista nel nostro paese il SUV plug-in hybrid Jaecoo 7 SHS-P, modello di punta del marchio OMODA & JAECOO. Con l'arrivo del film, Jaecoo ribadisce la propria vocazione innovativa, grazie alla tecnologia Super Hybrid System e a una filosofia che invita a superare le convenzioni. Break the rules. Begin a new era è il messaggio al centro del progetto, riportando l'attenzione sulla connessione tra il coraggio di sfidare i limiti nel mondo di Panem e la visione di mobilità avanzata promossa dal brand.

Per l'anteprima italiana, Notorious Pictures ospiterà una speciale proiezione stampa il 18 novembre alle 20.30 presso il Notorious Cinemas Centro Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte dell'uscita nelle sale. L'associazione tra Jaecoo e Hunger Games prevede iniziative di digital marketing ed eventi pop-up tematici nei principali mercati coinvolti.

Il Jaecoo 7 SHS-P scelto per il mercato italiano unisce design contemporaneo, prestazioni elevate ed efficienza grazie al sistema ibrido plug-in sviluppato da OMODA & JAECOO. Il veicolo si presenta come soluzione pratica e sostenibile sia nella mobilità urbana sia nei viaggi, puntando su autonomia e versatilità.

La saga di Hunger Games, giunta al sesto capitolo, riporta gli spettatori a Panem ben 24 anni prima degli eventi del primo film concentrandosi sulla figura del giovane Haymitch Abernathy e sugli eventi della cinquantesima edizione degli Hunger Games. La serie ha già superato 3,3 miliardi di dollari di incassi a livello mondiale, segnalandosi come vero e proprio fenomeno generazionale.



