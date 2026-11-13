Mercato dei veicoli commerciali leggeri: ottobre negativo, in crescita l'elettrico puro

Continua la fase negativa per il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri, che registra un significativo calo delle immatricolazioni nel mese di ottobre 2026. Le nuove registrazioni si fermano a 15.574 unità, segnando una contrazione del 10,1% rispetto alle 17.317 dello stesso mese del 2025. Anche il bilancio dei primi dieci mesi del 2026 chiude in rosso: 150.445 veicoli immatricolati, un -5,4% rispetto alle 158.958 unità registrate nello stesso periodo dell'anno precedente.

Emergono segnali positivi dal comparto dell'elettrificazione, con i veicoli commerciali elettrici puri (BEV) che raggiungono il 5,1% di quota a ottobre, in crescita rispetto al 3,3% di un anno fa. Tuttavia, il dato è leggermente in flessione rispetto al 5,3% registrato a settembre, mantenendo comunque il trend di crescita dell'elettrico sul mercato nazionale dei veicoli commerciali.

In ambito europeo, la Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento UE ha dato il via libera a una revisione più realistica dei target di decarbonizzazione per i veicoli leggeri: la riduzione delle emissioni di CO₂ viene fissata al 35% entro il 2030 (sui livelli del 2021), invece del precedente 50% e della proposta intermedia del 40%. Entro il 2035 il taglio salirà all'80%, superando l'azzeramento totale previsto in precedenza. Accogliamo con favore l'esito del voto in Commissione ENVI del Parlamento europeo, che accoglie la traiettoria di un percorso di decarbonizzazione pragmatico e su misura per i furgoni, sostenuta da UNRAE in linea con ACEA. Gli obiettivi approvati risultano maggiormente coerenti con lo stato reale del mercato, dove la propensione all'acquisto di mezzi a zero emissioni è ancora molto contenuta, afferma il presidente di UNRAE, Roberto Pietrantonio.

La speranza è che questa impostazione equilibrata venga confermata dalla sessione plenaria del Parlamento europeo di dicembre e dal successivo confronto tra i governi dell'Unione. Per garantire una transizione sostenibile alle imprese, ribadiamo l'importanza di prevedere anche scadenze di verifica quinquennali per i periodi 2025-2029 e 2030-2034: una flessibilità indispensabile per allineare gli obblighi di legge ai cicli industriali, prosegue Pietrantonio. Ma serve anche un cambio di passo su scala nazionale: Tuttavia, un quadro europeo più equilibrato non sarà sufficiente senza un cambio di passo a livello nazionale. Per supportare concretamente la transizione del comparto servono leve operative certe: estendere ai veicoli commerciali le misure di potenziamento della rete già dedicate ai mezzi pesanti, abbattere i costi di ricarica e attivare un credito d'imposta al 50% per incentivare le installazioni private di colonnine rapide (oltre i 70 kW) nel triennio 2027-2029, conclude il presidente UNRAE.

Per quanto riguarda la struttura del mercato, ottobre 2026 mostra una flessione nella maggior parte dei segmenti di clientela: sia i privati (famiglie e imprese individuali) sia le società e il noleggio a lungo termine segnano dati negativi. Solo il noleggio a breve termine e le autoimmatricolazioni offrono una parziale compensazione. I privati recuperano leggermente in quota, raggiungendo il 14,3%, mentre le autoimmatricolazioni aumentano in volume e arrivano al 10,5%. Il noleggio a lungo termine vede una riduzione di quasi un terzo dei volumi, scendendo al 27,4% di quota, mentre il noleggio a breve guadagna il 5,6% delle immatricolazioni.

Analizzando le alimentazioni, resta dominante il diesel con una quota del 75,1%, ma in calo di 6,5 punti percentuali rispetto al 2025. Il motore a benzina mostra segnali di recupero, arrivando al 4,4% nel mese, mentre gpl, plug-in e ibrido coprono rispettivamente l'1,7%, l'1,8% e l'11,9% delle nuove immatricolazioni. I veicoli BEV crescono di 1,8 punti percentuali su base annua fino al 5,1% a ottobre (4,0% nel cumulato), ma restano al di sotto del picco raggiunto a settembre.

La riduzione delle emissioni prosegue, con la CO₂ media ponderata in diminuzione dell'1,2% contro ottobre 2025, attestandosi a 182,6 g/Km. Nel periodo gennaio-ottobre la media si ferma a 183,4 g/Km contro i 184,2 di un anno prima.

L'andamento del mercato evidenzia una fragilità strutturale che, se da un lato rende più realistici i target europei sulla riduzione delle emissioni, dall'altro mette in luce l'urgenza di interventi nazionali su infrastrutture e incentivi alla transizione elettrica.