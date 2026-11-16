Il nuovo Lexus NX debutta alle Nitto ATP Finals: partnership e innovazione in primo piano

Il nuovo Lexus NX sarà svelato alle Nitto ATP Finals di Torino. Lexus rafforza la partnership con l'ATP e punta su eccellenza, design e mobilità premium.

Il nuovo Lexus NX conquistara la scena automobilistica europea facendo il suo debutto ufficiale alle Nitto ATP Finals di Torino, dal 15 al 22 novembre. Un appuntamento prestigioso che vede il SUV di punta della casa giapponese protagonista non solo della kermesse tennistica più attesa della stagione, ma anche di una visibilità internazionale senza precedenti per il marchio.

Lexus consolida il suo ruolo di Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals per il quarto anno consecutivo, confermando la solida alleanza con l'Association of Tennis Professionals e i valori condivisi di maestria, precisione, passione e miglioramento continuo. Il nuovo NX, protagonista assoluto dell'evento, è esposto per la prima volta sul campo principale e sarà al centro dell'attenzione anche nel Fan Village in Piazzale Grande Torino, all'esterno dell'Inalpi Arena. L'auto punta a catturare lo sguardo non solo dei tifosi presenti, ma anche di milioni di appassionati che seguiranno l'evento in tutto il mondo.

Un modello chiave per Lexus, il NX contribuisce oggi a quasi un terzo delle vendite annuali in Europa. L'anteprima europea del nuovo SUV anticipa l'arrivo nelle concessionarie previsto per la primavera del 2027. Ogni dettaglio del NX rivela l'impegno di Lexus verso la performance e la qualità, come avviene per ogni punto sul campo da tennis dove precisione e controllo fanno la differenza.

La partnership tra Lexus e ATP si arricchisce ulteriormente in questa edizione, con l'ingresso di Lexus anche come Official Partner dell'ATP No.1 Club, il club esclusivo che celebra tutti i giocatori che hanno raggiunto la vetta del ranking mondiale. Il legame tra tecnologia automotive e sport di altissimo livello si fa così ancora più stretto, dimostrando come eccellenza e ricerca della perfezione siano valori fondanti per entrambi i mondi.

"Le Nitto ATP Finals rappresentano il culmine della nostra stagione e siamo orgogliosi di avere Lexus al nostro fianco a Torino. La nostra partnership si fonda su un impegno condiviso verso l'eccellenza e la creazione di esperienze straordinarie per gli appassionati. È entusiasmante vedere Lexus sfruttare il palcoscenico delle Finals per presentare il nuovo NX in Europa ed estendere la collaborazione attraverso l'ATP No. 1 Club, che celebra uno dei più grandi traguardi del nostro sport. Siamo lieti di continuare a rafforzare questo rapporto e di trovare nuove modalità per avvicinare i tifosi al meglio del tennis mondiale" ha dichiarato Eno Polo, CEO dell’ATP

"Dopo aver rinnovato un anno fa la nostra partnership pluriennale con l'ATP, siamo entusiasti di tornare a Torino per le Nitto ATP Finals, dove presenteremo il nuovo NX, un modello fondamentale nella nostra crescente gamma di veicoli elettrificati di prestigio, e contribuiremo alla mobilità del torneo con i nostri più recenti modelli. Questo emozionante atto finale della stagione tennistica rappresenta il palcoscenico perfetto per mostrare le qualità del nostro nuovo SUV e dimostrare il nostro impegno nel creare esperienze straordinarie per i nostri clienti" il commento di Andre Schmidt, Head of Lexus Europe



