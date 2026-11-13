Nuova Dacia Spring: design rinnovato ed efficienza senza compromessi nel segmento elettrico

Il mercato della mobilità elettrica si arricchisce di un capitolo fondamentale con il debutto della Nuova Dacia Spring, la seconda generazione della vettura a zero emissioni che ridefinisce gli standard del segmento A. Sviluppata sulla nuova piattaforma RGEV small di Renault Group e prodotta nello stabilimento europeo di Novo Mesto in Slovenia, la citycar 100% elettrica si presenta completamente rinnovata pur rimanendo fedele al DNA essenziale e accessibile del marchio.
Della generazione precedente, la Nuova Dacia Spring ha conservato unicamente il nome, puntando su proporzioni totalmente inedite che includono un incremento della larghezza di 18 centimetri. Questa nuova impostazione geometrica regala alla vettura un look solido e autorevole, impreziosito dalla caratteristica firma luminosa ispirata all’emblema Dacia Link. All'interno dell'abitacolo, la plancia a linee orizzontali massimizza la percezione dello spazio, integrando un driver display digitale da 7 pollici e, negli allestimenti superiori, un touchscreen multimediale da 10,1 pollici. La praticità quotidiana è esaltata da soluzioni intelligenti come i punti di fissaggio YouClip e da una capacità di carico straordinaria per la categoria, che raggiunge i 337 litri nel bagagliaio.
Sotto il profilo meccanico, la Nuova Dacia Spring è equipaggiata con un motore elettrico da 60 kW (pari a 80 cavalli) e una coppia di 175 Nm, abbinato a una batteria LFP da 27,5 kWh. Questa configurazione garantisce un’autonomia fino a 250 chilometri nel ciclo misto WLTP, coprendo agevolmente le esigenze medie degli automobilisti che, secondo i dati, percorrono circa 34 chilometri al giorno. Per quanto riguarda il rifornimento energetico, la vettura offre di serie un caricabatterie in corrente alternata da 6,6 kW, mentre le versioni superiori supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, permettendo di passare dal 15 all’80% della carica in soli 28 minuti.
Confermandosi come una delle vetture 100% elettriche più leggere sul mercato a partire da 1.212 chilogrammi, la Nuova Dacia Spring garantisce consumi ridotti pari a 12,7 kWh per 100 chilometri. La gamma si articola in modo semplice e trasparente attraverso due allestimenti, denominati Expression e Journey. La strategia di prezzo aggressiva si riflette nel listino: l'intera gamma viene proposta a meno di 20.000 euro, con la versione Expression fissata a 17.900 euro e la versione Journey a 19.500 euro, confermando l'impegno del marchio nel democratizzare la transizione ecologica verso una mobilità a basse emissioni accessibile a tutti.
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