Nuova Opel Corsa GSE: Mitch Evans firma la febbre elettrica delle hot hatch

La nuova Opel Corsa GSE debutta portando la febbre delle hot hatch nel mondo elettrico, e lo fa con il supporto di Mitch Evans, vincitore di record in Formula E e ambasciatore del marchio. Con i suoi 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, la compatta sportiva si conferma la Corsa di serie più potente e dinamica mai realizzata.



Il cuore pulsante è elettrico e il differenziale a slittamento limitato Torsen, insieme al telaio sportivo ridisegnato, assicura precisione di guida senza compromessi. Bastano 5,5 secondi per raggiungere i 100 km/h da fermo, un dato che supera qualunque altra Opel di produzione attuale.



Nel nuovo video lanciato da Opel, Evans fa rivivere le emozioni d'infanzia: dagli anni '80 sul videogioco con la Corsa GSi fino all'abitacolo della moderna GSE, la narrazione si intreccia con l'esperienza reale. Da bambino, sognavo di guidare una macchina da corsa fino al limite mentre giocavo sulla mia console di gioco. Oggi, questo è esattamente il mio lavoro. Ma quella emozione di godersi la guida è sempre la stessa. È esattamente questo il senso che la Corsa GSE rappresenta per me: sali, spingi l'acceleratore e non puoi fare a meno di sorridere.



La Corsa GSE può contare su dettagli interni esclusivi: strumenti digitali che offrono dati sulle forze G, gestione batteria, accelerazione e informazioni di prestazione, con un sound sportivo attivo progettato appositamente per massimizzare il coinvolgimento sensoriale.



Sentire la velocità, sentirsi come un pilota - questi sono veri sogni d'infanzia. Portare il brivido del vero motorsport nella vita di tutti i giorni - è proprio questo il senso di GSE. La nuova Opel Corsa GSE offre proprio questa emozione di puro dinamismo, divertimento alla guida e la massima precisione in curva. Mitch Evans e la Opel Corsa GSE incarnano esattamente ciò che Grand Sport Electric rappresenta: prestazioni e divertimento alla guida elettrica senza compromessi, ha dichiarato Rebecca Reinermann, vicepresidente marketing di Opel.



Questo nuovo modello si pone anche come evoluzione emozionale e tecnologica nella tradizione delle hot hatch: la vincitrice del Golden Steering Wheel 2026 viene ora proposta con elementi di design e prestazioni ai vertici della categoria, mantenendo grande usabilità quotidiana ed ergonomia.



Il messaggio è chiaro: la sportività elettrica non è più soltanto un sogno d'infanzia, ma una realtà da vivere ogni giorno. Evans risponde chiaramente se questa sia l'auto che sognava: Yes, of Corsa!