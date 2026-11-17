Mercedes-Benz annuncia l'arrivo della guida hands-free e point-to-point in Germania e Stati Uniti entro il 2027, con aggiornamenti over-the-air e test clienti.

Mercedes-Benz accelera lo sviluppo della guida assistita e amplia il portafoglio MB.DRIVE con nuove funzionalità pensate per rendere gli spostamenti più confortevoli e fluidi. Tra le principali novità figurano Hands-free Assist, che consente di togliere le mani dal volante in autostrada fino a 130 km/h, Proactive Lane Change Assist, capace di gestire automaticamente i cambi di corsia, e MB.DRIVE ASSIST PRO, progettato per supportare il conducente lungo l'intero percorso, dalla partenza all'arrivo, anche in ambito urbano.

Le nuove tecnologie saranno introdotte inizialmente in Germania e negli Stati Uniti, con una progressiva estensione alla gamma di automobili e van della Stella. La disponibilità dipenderà dal modello e dal mercato di riferimento. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la possibilità di aggiungere le funzionalità anche dopo l'acquisto, attraverso aggiornamenti software over-the-air sui veicoli compatibili. Prezzi e modalità di attivazione saranno comunicati in prossimità dei rispettivi debutti commerciali.

«Con i nostri sistemi di guida assistita hands-free e point-to-point uniamo software, sensori e capacità di calcolo per offrire ai nostri clienti un valore elevato. Basta premere un pulsante per semplificare la vita di chi guida: la vettura rende i viaggi point-to-point quasi privi di sforzo», ha dichiarato Jörg Burzer, membro del Board of Management di Mercedes-Benz Group AG e Chief Technology Officer, Sviluppo e Acquisti. Il dirigente ha inoltre sottolineato il ruolo di MB.OS, la piattaforma che consentirà di introdurre nuove funzionalità e miglioramenti attraverso aggiornamenti software periodici.

Il primo importante passo riguarda la guida autostradale, dove Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist lavorano insieme per ridurre l'impegno richiesto al conducente durante i viaggi più lunghi. Quando le condizioni operative lo consentono, il sistema permette di togliere le mani dal volante fino a una velocità di 130 km/h, adattando costantemente il proprio intervento alle condizioni del traffico e gestendo numerose operazioni di routine.

A rendere ancora più fluida l'esperienza interviene Proactive Lane Change Assist, che può avviare ed eseguire autonomamente i cambi di corsia, senza richiedere al conducente di attivare o confermare ogni singola manovra. La tecnologia è in grado, per esempio, di gestire il sorpasso di un veicolo più lento oppure di effettuare il cambio di corsia necessario per seguire le indicazioni del navigatore e raggiungere l'uscita autostradale corretta.

Resta comunque centrale il ruolo di chi si trova al volante: il conducente deve continuare a monitorare attentamente la circolazione e mantenersi pronto a riprendere il controllo del veicolo in qualsiasi momento.

L'evoluzione del portafoglio MB.DRIVE comprende anche MB.DRIVE ASSIST PRO, una soluzione pensata per accompagnare il conducente durante l'intero tragitto, non soltanto in autostrada ma anche negli scenari di guida urbana. L'obiettivo è rendere sempre più semplice e naturale la gestione degli spostamenti, integrando le capacità dei sistemi di assistenza con le informazioni e le funzionalità della piattaforma software Mercedes-Benz.

Per quanto riguarda il calendario, in Germania Hands-free Assist con Proactive Lane Change Assist è previsto entro la fine del 2026. Negli Stati Uniti l'introduzione seguirà nel corso del 2027, con un programma di diffusione su scala nazionale. Le altre funzionalità arriveranno progressivamente, in funzione delle caratteristiche dei singoli modelli e delle normative dei diversi mercati.