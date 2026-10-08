Laura di Bari alla guida delle Media Relations di Chery Auto Italia
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Laura di Bari alla guida delle Media Relations di Chery Auto Italia

Laura di Bari nominata PR Manager per Chery Auto Italia, con la responsabilità delle media relations e comunicazione corporate dei brand OMODA, JAECOO e CHERY.

di Sergio Pastore
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Laura di Bari è stata nominata alla guida delle Media Relations e delle attività PR di Chery Auto Italia, rafforzando così la strategia comunicativa del gruppo automobilistico sul mercato italiano. Nel nuovo incarico, Di Bari avrà la responsabilità delle media relations e delle attività di comunicazione PR corporate e di prodotto per tutti i brand del Gruppo Chery presenti in Italia, tra cui OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR. Il suo principale obiettivo sarà quello di rafforzare il posizionamento e la visibilità di Chery Auto Italia e dei suoi marchi sul mercato nazionale, potenziando i rapporti con media e stakeholder.

Professionista della comunicazione con oltre 15 anni di esperienza, Laura di Bari ha lavorato sia in Italia che all'estero per aziende, agenzie e realtà internazionali. Nel corso della sua carriera, ha lavorato in Burson seguendo clienti internazionali e progetti di comunicazione integrata. In passato ha ricoperto incarichi chiave come Head of Corporate Communications & Public Affairs per FC Internazionale Milano e Head of PR di Samsung Electronics Italia. Ha inoltre maturato esperienza presso L'Oréal Italia, Giorgio Armani e BMW/MINI.

Pugliese di origine, laureata in Comunicazione e Marketing presso l'Università IULM di Milano, Laura di Bari si è distinta per la sua solida esperienza nella costruzione e gestione della reputazione di marchi internazionali e nello sviluppo delle relazioni con media e stakeholder.

Il Gruppo Chery, fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia cinese di Anhui, ha superato nel luglio 2026 i 20 milioni di veicoli venduti a livello globale. I suoi prodotti sono distribuiti in oltre 130 paesi, contando circa 7 milioni di clienti esteri, pari a circa un terzo del totale. Il portafoglio tecnologico di Chery vanta oltre 400 tecnologie avanzate, tra cui la batteria Rhino, soluzioni di intelligenza artificiale per la guida assistita e il sistema super ibrido CSH (Chery Super Hybrid). Il gruppo impiega 150.000 persone, di cui oltre 20.000 all'estero.

Nell'edizione 2026 della classifica Fortune Global 500, Chery Automobile si è classificata al 383° posto, con un fatturato di 41,778 miliardi di dollari, confermando la crescente importanza del brand a livello internazionale.

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