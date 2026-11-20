Opel e Leapmotor firmano l'accordo per il nuovo C-SUV, prodotto a Saragozza in Spagna con vendite dal 2028 e sviluppo congiunto in Germania e Cina.

Opel e Leapmotor hanno siglato un accordo di cooperazione ufficiale per lo sviluppo di un nuovo C-SUV, che sarà prodotto nello stabilimento spagnolo di Saragozza e arriverà sul mercato a partire dal 2028.

L'intesa è stata firmata dal numero uno di Opel, Florian Huettl, e dal fondatore e amministratore delegato di Leapmotor, Zhu Jiangming. Il documento segna un ulteriore passo nel rapporto tra il costruttore tedesco e la casa automobilistica cinese, già impegnate nello sviluppo di questo modello.

La vettura nasce nell'ambito della partnership tra Stellantis e Leapmotor, che costituisce uno dei pilastri del piano di crescita FaSTLane 2030. Il lavoro di progettazione procede già in due hub congiunti, situati a Rüsselsheim, in Germania, e ad Hangzhou, in Cina.

Secondo il CEO di Opel, l'intesa permetterà di trasformare in realtà i piani di crescita del marchio: "Opel si impegna a fornire soluzioni di mobilità su misura per i propri clienti. Questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per garantire che i nostri piani di crescita si concretizzino," ha dichiarato Florian Huettl.

Huettl ha poi aggiunto: "Il nostro nuovo modello amplierà il nostro portafoglio di prodotti esistente e offrirà ai nostri clienti un'altra opzione entusiasmante nel segmento C-SUV, di grande importanza e continua crescita."

Anche Zhu Jiangming ha messo in evidenza il valore della collaborazione tra due realtà lontane geograficamente: "Questo progetto ci mostra come due aziende provenienti da parti diverse del mondo possano, attorno a una visione condivisa, valorizzare i rispettivi punti di forza e raggiungere una complementarità reciproca: portare la mobilità elettrica avanzata a un numero maggiore di persone e costruire insieme quel futuro in Europa e oltre," ha affermato il fondatore e CEO di Leapmotor.

Dal punto di vista strategico, il C-SUV consentirà a Opel di accelerare l'elettrificazione della gamma nel più breve tempo possibile. Il modello andrà a completare l'attuale offerta di SUV, che comprende già Mokka, Frontera e Grandland.

Il nuovo arrivato utilizzerà componenti chiave di Leapmotor, abbinati al design firmato Opel, all'ergonomia dell'abitacolo e all'ingegneria del telaio. A completare il veicolo ci saranno anche tecnologie di illuminazione avanzata e sedili dedicati.

Sul fronte produttivo, il C-SUV beneficerà della rete industriale europea di Stellantis e sarà costruito a Saragozza, in Spagna, dove oggi si realizzano anche la best seller Opel Corsa e la premiata Corsa GSE.