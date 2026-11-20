Il SUV Mazda CX-60 si piazza in testa alla graduatoria del Rapporto AUTO BILD TÜV 2027, lasciandosi alle spalle tutti gli altri modelli esaminati, e si aggiudica anche il primo posto tra i SUV. Il successo arriva dopo quello di Mazda2, che aveva già conquistato il gradino più alto nell'edizione 2026 del medesimo studio.

Il punto di forza della CX-60 sta soprattutto nei numeri. Tra le vetture giunte alla prima revisione periodica obbligatoria, il tasso di difettosità si ferma al 2,3%, il valore più basso registrato fra tutti i modelli con un'età fino a tre anni. Il dato appare ancora più netto se confrontato con la media della categoria, pari al 6,4%, e con il 18,5% rilevato sull'ultimo modello in classifica.

Lo studio nasce dalla collaborazione tra gli enti di ispezione tedeschi TÜV e la rivista AUTO BILD, che lo pubblicano ogni anno. Il rapporto della nuova edizione 2027 esamina 118 modelli di automobili e si fonda su quasi 9,7 milioni di revisioni obbligatorie svolte in Germania nel periodo che va da luglio 2025 a giugno 2026. Le informazioni raccolte aiutano sia chi compra un'auto nuova sia chi guarda al mercato dell'usato.

Sul risultato è intervenuto Wojciech Halarewicz, Vicepresidente Vendite e Servizio Clienti di Mazda Motor Europe, che ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi che Mazda CX-60 abbia conquistato la vittoria assoluta nel Rapporto AUTO BILD TÜV 2027".

Nello stesso intervento il dirigente ha aggiunto: "Introdotta nel 2022, Mazda CX-60 ha saputo distinguersi per la sua eccezionale affidabilità, ottenendo il miglior risultato assoluto alla prima revisione obbligatoria. Questo riconoscimento rappresenta un'importante conferma dell'impegno di Mazda nel realizzare vetture caratterizzate da elevati standard di qualità, cura costruttiva e affidabilità, valori che da sempre contraddistinguono il nostro marchio".